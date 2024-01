W pierwszym czwartkowym meczu 18. kolejki PlusLigi wicemistrz Polski z Kędzierzyna-Koźla podejmie ekipę z Warmii i Mazur. Transmisja TV i stream online meczu Jastrzębski Węgiel - PSG Stal Nysa w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli. Do tej pory wygrała osiem spotkań, dziewięć przegrała. Dało jej to 24 punkty i "jednooczkową" stratę do ósmego PSG Stal Nysa. ZAKSA w ostatnim meczu przełamała serię trzech przegranych z rzędu w polskiej lidze i wygrała przeciwko wspomnianym już zawodnikom z Nysy 3:0.

Pierwszy set lepiej rozpoczęła ekipa PSG Stal, która prowadziła 8:4 i przez większość spotkania utrzymywała tę przewagę. Kędzierzynianie jednak odrobili starty za sprawą zagrywek Łukasza Kaczmarka i po jego asie mieli już piłkę setową. Brakujący punkt dołożył skutecznym atakiem Bartosz Bednorz (21:25). Od początku drugiej partii ZAKSA wypracowywała przewagę nad rywalem i zakończyła seta 25:17. Trzecia odsłona zaczęła się nerwowo od czerwonej kartki dla trenera PSG Stal Nysa. Zawodnikom udzieliła się "bojowa" atmosfera i grali jak równy z równym aż do stanu 19:19. W końcówce kluczowe akcje padły łupem kędzierzynian. Seta i cały mecz skutecznym atakiem zakończył Chitigoi (25:22). Najlepszym zawodnikiem tego spotkania został wybrany Marcin Janusz.

Olsztynianie w PlusLigowej tabeli znajdują się tuż za czwartkowym przeciwnikiem - wygrali siedem spotkań, dziesięć przegrali, dzięki temu mają na swoim koncie 23 punkty. Indykpol AZS w tym roku wygrał tylko raz - we własnej hali pokonał Projekt Warszawa 3:0 (27:25, 25:19, 25:19). Od tamtej pory zawodnicy z Warmii i Mazur zanotowali trzy porażki z rzędu. Ostatnią przeciwko Jastrzębskiemu Węglowi. W pierwszym secie zawodnicy grali wyrównane zawody do stany 21:21. Potem jastrzębianie odskoczyli na prowadzenie i wygrali 25:22. W drugiej partii mistrz Polski dzięki zagrywkom Jeana Patry i Rafała Szymury wyszedł na prowadzenie 15:13 i nie wypuścił już tej przewagi (25:20). Olsztynianie w ostatnim secie dotrzymali kroku jastrzębianom do stanu 18:18. Później serwis gospodarzy w siatkę i atak Tomasza Fornala wyprowadziły Jastrzębski Węgiel na piłkę meczową (21:24). Brakujący punkt zdobył skutecznym atakiem Patry (22:25). Najlepszym zawodnikiem meczu został Norbert Huber zdobywca 7/11 punktów z ataku, jednego bloku i jednego asa serwisowego.

Kto zostanie zwycięzcą spotkania? Czy dziesiąty w tabeli Indykpol AZS pokona dziewiątą ZAKSĘ? Czy Norbert Hubert znów rozegra wspaniałe spotkanie?

Gdzie obejrzeć mecz ZAKSA - Olsztyn? Kiedy mecz ZAKSA - Olsztyn?

Transmisja TV i stream online meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Indykpol AZS Olsztyn w czwartek od godz. 15:45 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

KZ, Polsat Sport