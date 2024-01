PGE Rysice Rzeszów zagrają z Grot Budowlanymi Łódź w hitowym starciu trzeciej rundy Tauron Pucharu Polski. Kiedy mecz? O której godzinie? Kto wygra to spotkanie i awansuje do ćwierćfinału? Transmisja i stream online meczu PGE Rysice Rzeszów – Grot Budowlani Łódź na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.