Laureatów nagród corocznych Gal Tygodnika „Piłka Nożna” wybierają piłkarscy eksperci piszący dla tego prestiżowego periodyku. Fakt, że o wyróżnieniach decydują obiektywni dziennikarze, a nie kierujący się sympatiami kibice, dodaje statuetkom estymy.

Historia plebiscytu sięga 1973 roku. Początkowo przeprowadzano go w trzech kategoriach: Piłkarz Roku, Trener Roku i Odkrycie Roku. W 2001 pojawiła się kategoria Drużyna Roku. W 2004 dodano Ligowca Roku. W 2006 przyznano dwie dodatkowe nagrody – z okazji jubileuszu tygodnika wybrano najlepszych zawodników i trenera pięćdziesięciolecia. W 2007 wprowadzono Powrót Roku oraz Człowieka Roku, który rok później został przemianowany na Osobowość Roku. W edycji 2008 dodano kategorię Pierwszoligowiec Roku. W 2016 zdecydowano się uhonorowywać zawodniczki, wprowadzając Piłkarkę Roku



W tym roku nagrody zostaną przyznane w siedmiu kategoriach. To Ligowiec Roku, Obcokrajowiec Roku, Pierwszoligowiec Roku, Drużyna Roku, Piłkarka Roku, Odkrycie Roku i Trener Roku.

Gala Tygodnika "Piłka Nożna": Nominowani w kategorii Drużyna Roku

Legia Warszawa

Raków Częstochowa

Reprezentacja Polski U-17

Legia Warszawa to zespół, który w poprzednim sezonie wrócił na właściwe tory. Po fatalnej edycji 2021/2022 drużyna zdołała się odrodzić pod wodzą Kosty Runjaica. W maju stołeczni sięgnęli po Fortuna Puchar Polski, a następnie zakończyli PKO BP Ekstraklasę na drugim miejscu. Awansowali też do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Obecnie przygotowują się do dwumeczu w 1/16 finału tych rozgrywek.

Raków Częstochowa to mistrz Polski sezonu 2022/2023. Zespół wystąpił też w majowym finale Fortuna Pucharu Polski, w którym musiał uznać wyższość Legii Warszawa. Latem - już pod wodzą Dawida Szwargi - "Medaliki" awansowały do fazy grupowej Ligi Europy. Nie udało im się jednak wywalczyć przepustki do fazy pucharowej.

Reprezentacja Polski U-17 ze znakomitej strony zaprezentowała się w eliminacjach mundialu. Młodzi Polacy, prowadzeni przez trenera Marcina Włodarskiego, imponowali skuteczną, ofensywną grą, która przekładała się na wyniki. "Orzełki" wystąpiły też w półfinale mistrzostw Europy. Impreza docelowa - mistrzostwa świata w Indonezji - nie poszły jednak po ich myśli. Młodzi piłkarze przegrali wszystkie trzy mecze i nie wyszli z grupy.