PGE Rysice Rzeszów grają w Lidze Mistrzyń. Kiedy mecze barażowe? O której godzinie?

Poznaliśmy daty i godziny meczów barażowych o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń siatkarek. PGE Rysice Rzeszów zagrają w barażu z VakifBankiem Stambuł. Kiedy mecz Rysice – VakifBank? O której godzinie? Sprawdź terminarz baraży w Lidze Mistrzyń siatkarek.

W fazie grupowej Ligi Mistrzyń siatkarek wystąpiły trzy polskie kluby. ŁKS Commercecon Łódź zajął pierwsze miejsce w grupie E i awansował bezpośrednio do ćwierćfinału. Zagra w nim z Allianz Vero Volley Milano. Grot Budowlani Łódź to trzeci zespół w tabeli grupy C. Łodzianki pożegnały się z CEV Champions League i zagrają w Pucharze CEV.

PGE Rysice Rzeszów zajęły trzecie miejsce w grupie D. Drużyna z Podkarpacia, jako najlepsza z zespołów, które uplasowały się na trzecich pozycjach, będzie rywalizowała w barażu o ćwierćfinał z turecką drużyną VakifBank SK. Ekipę trenera Stephane Antigi czeka trudne zadanie – klub ze Stambułu to triumfator Ligi Mistrzyń z 2023 roku.

Kiedy mecze PGE Rysice - VakifBank?

Mecz PGE Rysice Rzeszów – VakifBank zostanie rozegrany we wtorek 30 stycznia. Początek spotkania o godzinie 20.30. Spotkanie rewanżowe odbędzie się w czwartek 8 lutego. Zaplanowano je na godzinę 17.30 czasu polskiego.

Kiedy baraże Ligi Mistrzyń siatkarek 2024?

2024-01-30: PGE Rysice Rzeszów – VakifBank Stambuł (wtorek, godzina 20.30)

2024-02-01: SC Prometey Dnipro – Eczacibasi Dynavit Stambuł (czwartek, godzina 17.00)

2024-02-01: Allianz MTV Stuttgart – SC Poczdam (czwartek, godzina 19.00)

2024-02-07: Eczacibasi Dynavit Stambuł – SC Prometey Dnipro (środa, godzina 15.00)

2024-02-07: SC Poczdam – Allianz MTV Stuttgart (środa, godzina 19.00)

2024-02-08: VakifBank Stambuł – PGE Rysice Rzeszów (czwartek, godzina 17.30).

