Beniaminek bliżej utrzymania! Ważny mecz na dole tabeli Tauron Ligi

Po hitowym starciu ŁKS Commercecon Łódź – Grupa Azoty Chemik Police (1:3), w drugim piątkowym meczu Tauron Ligi zmierzyły się ze sobą drużyny walczące o utrzymanie. Starcie Stali z Akademią lepiej rozpoczęły mielczanki (4:1). Drużyna z Tarnowa nawiązała walkę, złapała kontakt (10:9) i dotrzymywała kroku rywalkom do stanu 15:14. Dalsza część seta potoczyła się jednak pod dyktando gospodyń. Siatkarki ITA Tools Stali były skuteczniejsze w ataku, lepiej grały blokiem, lepiej przyjmowały. W efekcie wygrały 25:16, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Weronika Gierszewska.

Druga odsłona miała podobny scenariusz. Dobre otwarcie gospodyń (5:2), później ambitna gra tarnowianek, która nie wystarczyła jednak na dobrze dysponowane rywalki. W środkowej części seta Stal wypracowała solidną zaliczkę (16:11) i pewnie zmierzała po wygraną, która stała się faktem po punktowym bloku (25:18).

W trzecim secie kibice doczekali się wreszcie emocji. Po wyrównanym początku, na kilka punktów odskoczyła drużyna z Tarnowa (7:11). Gospodynie wygrały cztery akcje z rzędu i po ataku Gierszewskiej prowadziły 17:16. Końcówka przyniosła zaciętą walkę obu drużyn. Emilia Mucha wywalczyła piłkę meczową (24:23), ale przyjezdne doprowadziły do rywalizacji na przewagi. Wojnę nerwów wygrały siatkarki ITA Tools Stali, kończąc rywalizację punktowym blokiem (26:24).

Najwięcej punktów: Emilia Mucha (20), Weronika Gierszewska (17) – Stal; Wiktoria Szumera (12), Judyta Gawlak (10), Julita Molenda (10) – Akademia. Gospodynie skuteczniejsze w ataku, lepiej punktowały zagrywką (3–1) i blokiem (12–6). MVP: Emilia Mucha (19/45 = 42% skuteczności w ataku + 1 blok).

ITA Tools Stal Mielec – Grupa Azoty Akademia Tarnów 3:0 (25:16, 25:18, 26:24)

Stal: Emilia Mucha, Sonia Kubacka, Weronika Gierszewska, Pola Nowacka, Klaudia Laskowska-Azab, Sylwia Kucharska – Karolina Pancewicz (libero) oraz Klaudia Łyduch (libero), Kamila Dyduła. Trener: Mateusz Grabda.

Akademia: Danijela Dzaković, Wiktoria Mościcka, Wiktoria Szumera, Julita Molenda, Judyta Gawlak, Karina Chmielewska – Aleksandra Żurawska (libero) oraz Karolina Szczygieł-Głód, Natasha Calkins, Barbara Zakościelna, Dima Usheva. Trener: Błażej Krzyształowicz.

