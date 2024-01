Szok! Koniec pięknej historii. Jurgen Klopp odchodzi z Liverpoolu!

Za pośrednictwem mediów klubowych Jurgen Klopp zakomunikował, że nie przedłuży kontraktu z Liverpoolem.

- Rozumiem, że jest to szok dla wielu ludzi w tym momencie, kiedy słyszysz to po raz pierwszy, ale oczywiście mogę to wyjaśnić - a przynajmniej spróbować to wyjaśnić - powiedział Niemiec w materiale wideo.

- Kocham absolutnie wszystko w tym klubie, kocham wszystko w mieście, kocham wszystko w naszych kibicach, kocham drużynę, kocham pracowników. Kocham wszystko. Ale to, że wciąż podejmuję tę decyzję, pokazuje, że jestem przekonany, że jest to ta, którą muszę podjąć - zapewnił.

- Chodzi o to, że, jak by to powiedzieć, brakuje mi energii. Nie mam teraz żadnego problemu, oczywiście wiedziałem już od dłuższego czasu, że będę musiał to ogłosić w pewnym momencie, ale teraz czuję się absolutnie dobrze. Wiem, że nie mogę wykonywać tej pracy raz za razem - oznajmił.

“Let’s squeeze everything out of this season and have another thing to smile about when we look back in the future.”



Jürgen’s important message to you. — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

- Po latach, które spędziliśmy razem, po całym czasie, który razem spędziliśmy i po wszystkich rzeczach, przez które razem przeszliśmy, szacunek do ciebie wzrósł, miłość do ciebie wzrosła, a najmniej, co jestem ci winien, to prawda... i to jest prawda - zakończył.

56-latek objął stery w Liverpoolu w 2015 roku. Klopp zdobył z "The Reds" sześć trofeów. Wygrał m.in. Premier League w 2020 roku, a także Ligę Mistrzów rok wcześniej.

Liverpool aktualnym liderem Premier League, dotarł do finału Carabao Cup, a także nadal gra w Lidze Europy i Pucharze Anglii. Klopp podpisał dwuletnie przedłużenie kontraktu na Anfield w kwietniu 2022 roku, które miało zatrzymać go w klubie do 2026 roku. Rozstanie nastąpi jednak z końcem tego sezonu.