Nadeszła pora na pierwszą galę Babilon MMA w tym roku. Po raz kolejny w swojej historii organizacja zawita do Żyrardowa. Tym razem walka wieczoru wyłoni pretendenta do tytułu mistrzowskiego w kategorii półciężkiej. O to miano powalczą Bartłomiej Gładkowicz lub Sergiusz Zając. Relacja live i wyniki na żywo gali Babilon MMA 42 na Polsatsport.pl.