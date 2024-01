Od nokdaunu do dominacji. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk górą w meczu z Toruniem

Torunianie zdecydowanie lepiej weszli w to spotkanie, a po trafieniach Wojciecha Tomaszewskiego i Gorana Filipovicia mieli już nawet dziewięć punktów przewagi. Gospodarze mieli sporo problemów z konstruowaniem ofensywy, a po kolejnych zagraniach Filipovicia różnica rosła do 12 punktów. Ostatecznie m. in. dzięki rzutom wolnym Aljaza Kunca po 10 minutach był 12:23.

ZOBACZ TAKŻE: Genialny występ Sochana! Było blisko rekordu kariery

Drugą kwartę Grupa Sierleccy Czarni rozpoczęli od serii 7:0 i po akcjach Michała Michalaka oraz Michaela Caffeya przegrywali już tylko czterema punktami. Po późniejszej trójce MaCio Teague'a zbliżyli się nawet na punkt. Arriva Polski Cukier długo nie chciał pozwolić na nic więcej. Ostatecznie jednak akcja Caffeya dawała słupszczanom minimalną przewagę. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 39:38.

Zaraz na początku trzeciej kwarty Michael Caffey dawał nawet siedem punktów przewagi gospodarzom. Później wzrosła ona nawet do 15 punktów dzięki trójkom Michała Michalaka. Zespół trenera Srdjana Suboticia zmniejszał powoli straty - po zagraniu Treya Diggsa do ośmiu punktów. Słupszczanie jednak teraz kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Po trafieniach Vernersa Kohsa po 30 minutach było 66:50.

W ostatniej części spotkania Arriva Polski Cukier nie do końca potrafił nawiązać rywalizację. Po kolejnym trafieniu MaCio Teague'a różnica wzrosła aż do 23 punktów. Ekipa trenera Mantasa Cesnauskisa już do końca mogła być spokojna o końcowy wynik. Ostatecznie Grupa Sierleccy Czarni zwyciężyli 90:65.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Michał Michalak z 20 punktami. W ekipie gości wyróżniał się Goran Filipović z 15 punktami.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ORLEN Basket Liga - 19. kolejka

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Arriva Polski Cukier Toruń 90:65 (12:23, 27:15, 27:12, 24:15)

Czarni: Michał Michalak 20, Mike Caffey 17, MaCio Teague 16, Donatas Sabeckis 13, Verners Kohs 12, Benas Griciunas 10, Szymon Wójcik 2, Bartosz Jankowski 0, Nikodem Klocek 0;

Toruń: Goran Filipovic 17, Trey Diggs 11, Wojciech Tomaszewski 8, Mate Vucic 8, Aljaz Kunc 5, Bartosz Diduszko 5, Arik Smith 4, Hubert Lipiński 3, Aaron Cel 2, Paweł Sowiński 2.

PLK.PL