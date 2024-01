W meczu 19. kolejki PlusLigi naprzeciwko siebie staną ekipy Barkom Każany Lwów i Projekt Warszawa. Który zespół okaże się lepszy? Kiedy mecz Barkom - Projekt? O której godzinie mecz Barkom - Projekt? Transmisja meczu Barkom - Projekt w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go.

Drużyna ze Lwowa w tym sezonie nie jest w stanie złapać stabilnej formy. Siatkarze ekipy Barkom Każany Lwów na swoim koncie mają sześć zwycięstw i 11 porażek. Przez to zespół z Ukrainy obecnie plasuje się na 12. miejscu w ligowej tabeli. Jak zawodnikom zza wschodniej granicy Polski pójdzie w zbliżającym się starciu?

ZOBACZ TAKŻE: Brawo Iga! Kapitalna forma i zasłużona nagroda po hitowym meczu (WIDEO)

Projekt ma za sobą bardzo udany początek sezonu. Warszawska ekipa w ciągu 18 kolejek zdołała zebrać aż 44 punkty. To oznacza, że stołeczny zespół ma zaledwie cztery punkty straty do lidera PlusLigi - Jastrzębskiego Węgla. Przez to każde z nadchodzących spotkań może okazać się kluczowe dla Projektu.

Ostatnie spotkanie tych dwóch drużyn miało miejsce na początku listopada 2023 roku. Wtedy po czterech setach lepszy okazał się zespół ze stolicy Polski.

Kiedy mecz Barkom - Projekt? O której godzinie mecz Barkom - Projekt? Transmisja TV i stream online meczu Barkom - Projekt

Data meczu Barkom - Projekt to sobota 27 stycznia. Spotkanie Barkom - Projekt rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja meczu Barkom - Projekt w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go.