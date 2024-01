Perugia w finale Pucharu Włoch! Sprawca wielkiej sensacji rywalem ekipy Leona i Semeniuka

Turniej Final Four Del Monte Coppa Italia SuperLega 2024 jest rozgrywany w dniach 27–28 stycznia w Unipol Arena w Bolonii. W pierwszym półfinale siatkarze Itas Trentino zmierzyli się z Mint Vero Volley Monza. W drugmi meczu Sir Susa Vim Perugia zagrała z Allianz Milano.

Trentino – Monza 2:3. Drużyna z Trydentu była faworytem tego starcia. Mistrz Italii i lider tabeli Serie A1 wygrał premierową partię 25:23, ale w drugiej został rozbity przez rywala (13:25). Trzeci set dla siatkarzy Trentino (25:23), którzy w czwartej partii mogli przypieczętować wygraną. Prowadzili 21:17, ale rywale odrobili straty (23:23) i wygrali dwie ostatnie akcje po błędach Kamila Rychlickiego (23:25).

W tie-breaku pewnie wygrali siatkarze z Monzy (9:15) i to oni sensacyjnie zameldowali się w finale. Najwięcej punktów w tym spotkaniu zdobyli Kamil Rychlicki (Trentino) – 21 i Eric Loeppky (Monza) – 21.

Perugia – Milano 3:2. Pierwszy set padł łupem drużyny z Mediolanu, która skuteczniej grała w ataku i wykorzystywała problemy rywali w przyjęciu. W ostatniej akcji seta skutecznie zaatakował Agustín Loser (20:25). W drugiej partii, po udanym początku Allianz Milano, Perugia odrobiła straty (10:10), a później uzyskała przewagę po serii dobrych zagrywek Roberto Russo (20:15). Siatkarze Perugii mieli piłkę setową przy stanie 24:21, ale rywale złapali jeszcze kontakt, gdy asa posłał Matej Kazijski. W decydującej akcji Kamil Semeniuk przedarł się przez blok przeciwników (25:23).

Set numer trzy to dominacja drużyny z Perugii (10:4, 20:13). Rywale nie zdołali nawiązać walki, a jednostronną partię zamknął punktowy blok (25:15). Czwarta partia to również mocne otwarcie ekipy trenera Angelo Lorenzettiego. Po asie Semeniuka było 10:4, później Perugia prowadziła 16:8. Siatkarze Allianz Milano ruszyli do odrabiania strat i szybko zmniejszyli różnicę do dwóch oczek (17:15), a później odrobili straty (19:19). W końcówce skutecznie grał Yuki Ishikawa, a ekipa z Mediolanu wygrała, doprowadzając do tie-breaka (23:25).

Siatkarze Perugii udanie rozpoczęli decydującego seta. Po autowym ataku rywali mieli pięć oczek zaliczki przy zmianie stron (8:3). Rywale nie rezygnowali, zmniejszyli straty (10:8), a po asie Paolo Porro złapali kontakt (12:11). W końcówce nie zabrakło więc emocji, ale Oleg Płotnicki wywalczył piłkę meczową, a po chwili Wilfredo Leon zamknął mecz asem serwisowym (15:11).

Kamil Semeniuk rozegrał cały mecz i wywalczył 18 punktów (14/36 = 36% skuteczności w ataku + 3 asy + 1 blok; 41% pozytywnego przyjęcia). Wracający po kontuzji Wilfredo Leon wchodził na zagrywkę – serwował siedem razy i posłał jednego asa. Najlepiej punktującym graczem meczu był Wassim Ben Tara, który zdobył dla Perugii 21 oczek.

Wyniki meczów Pucharu Włoch siatkarzy 2024:

2024-01-27: Itas Trentino – Mint Vero Volley Monza 2:3 (25:23, 13:25, 25:23, 23:25, 9:15) /półfinał

2024-01-27: Sir Susa Vim Perugia – Allianz Milano 3:2 (20:25, 25:23, 25:15, 23:25, 15:11) /półfinał

2024-01-28: Sir Susa Vim Perugia – Mint Vero Volley Monza (niedziela, godzina 15.40; transmisja – Polsat Sport News) /finał.

