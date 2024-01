Siatkarki zespołu z Rzeszowa do tej pory dobrze radziły sobie w tym sezonie TAURON Ligi. Warto bowiem przypomnieć, że Rysice plasują się obecnie na drugim miejscu w ligowej tabeli. Do lidera, czyli zespołu Grupa Azoty Chemik Police, mają siedem punktów straty. Przez to każdy nadchodzący mecz może okazać się dla nich kluczowy.

Aż tak dobrymi wynikami nie mogą pochwalić się zawodniczki UNI. Klub z siedzibą w Opolu po 16 spotkaniach na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce ma na swoim koncie 23 punkty, przez co plasuje się w środku tabeli TAURON Ligi. Jakim wynikiem zakończy się sobotnie starcie?

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Rysice Rzeszów - UNI Opole na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:15.