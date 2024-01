Gdzie obejrzeć hit PlusLigi? O której godzinie mecz Resovia - Jastrzębski?

Przed nami bardzo ciekawie zapowiadający się mecz 19. kolejki PlusLigi. W hitowym starciu zmierzą się Asseco Resovia Rzeszów i Jastrzębski Węgiel. Który zespół okaże się lepszy? Kiedy mecz Resovia - Jastrzębski? O której godzinie mecz Resovia - Jastrzębski? Transmisja meczu Resovia - Jastrzębski w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go.

Siatkarze klubu z Rzeszowa w poprzedniej kolejce również stanęli naprzeciwko wymagającego rywala. Zmierzyli się bowiem z zawodnikami zespołu Aluron CMC Warta Zawiercie. Resovia w tym spotkaniu była w stanie wygrać tylko jednego seta, tym samym ponosząc swoją czwartą porażkę w sezonie. Czy Giampaolo Medei i jego podopieczni w nadchodzącym starciu będą w stanie postawić się mocniejszemu na papierze przeciwnikowi?

ZOBACZ TAKŻE: "Siatkarskie ekstremum". Co za słowa o trenerze Polaków!

Jastrzębski Węgiel świetnie prezentuje się w tym sezonie rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce i jest na dobrej drodze, by drugi raz z rzędu sięgnąć po tytuł mistrza kraju. Finaliści poprzedniej edycji Ligi Mistrzów obecnie plasują się na pierwszym miejscu w tabeli PlusLigi z jednym punktem przewagi nad Projektem Warszawa. Warto jednak wspomnieć, że stołeczny zespół do tej pory rozegrał jeden ligowy mecz więcej.

Ostatni raz Resovia mierzyła się z zespołem z Jastrzębia-Zdroju na początku listopada 2023 roku. Wtedy po czterech setach szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili mistrzowie Polski.

Kiedy mecz Resovia - Jastrzębski? O której godzinie mecz Resovia - Jastrzębski? Transmisja TV i stream online

Data meczu Resovia - Jastrzębski to niedziela 28 stycznia. Godzina meczu Resovia - Jastrzębski to 14:45. Transmisja w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go.