Do przerwy podopieczni Emre Belozoglu przegrywali 0:2. Dwukrotnie do siatki trafił Louka Prip. Basaksehir ruszył do odrabiania strat ponad 20 minut po zmianie stron. Najpierw w 67. minucie meczu Piątek wykorzystał rzut karny. 12 minut później Polak doprowadził do wyrównania. Kiedy wydawało się, że spotkanie zakończy się podziałem punktów, to były napastnik Milanu i Herthy ponownie błysnął skutecznością. Bramkę na wagę wygranej dla swojego zespołu zdobył w drugiej minucie doliczonego czasu gry.

Warto wspomnieć, że dla Piątka były to gole numer 8, 9, i 10. To czyni go jednym z najskuteczniejszych strzelców Super Lig. Liderem klasyfikacji strzelców jest Edin Dżeko z Fenerbahce. Bośniak ma na koncie 16 trafień. Natomiast Piątek zrównał się w liczbie goli z Adamem Buksą z Antalyasporu.

Dla Basaksehiru to było cenne zwycięstwo. Drużyna ze Stambułu miała na koncie dwa mecze z rzędu bez zwycięstwa. Zespół Piątka plasuje się aktualnie na ósmym miejscu w tabeli.