Końcówki dla łodzianek! Bez sensacji w meczu Tauron Ligi

Spotkanie lepiej rozpoczęła drużyna z Bydgoszczy (8:5), ale siatkarki Grot Budowlanych odrobiły straty (12:12). Gospodynie znów uzyskały przewagę (16:14), chwilę później było jednak 16:18... Skuteczność obu ekip w ataku nie imponowała, nie brakowało też błędów. Końcówka należała do łodzianek. Dwie ważne akcje skończyła Mackenzie May (17:22), a wynik seta na 19:25 ustalił błąd siatkarek Pałacu.

Drugą partię udanie rozpoczęły siatkarki Grot Budowlanych – po asie Marty Pol było 2:5. Gospodynie szybko jednak odrobiły straty i na przestrzeni seta wynik oscylował wokół remisu (11:11, 18:18). Seta rozstrzygnęły akcje od stanu 22:22. Skuteczny atak i punktowy blok Pol oznaczały piłkę setową dla przyjezdnych. Zepsuta zagrywka dała jeszcze nadzieję siatkarkom Pałacu, ale chwilę później piłka po ich serwisie zatrzymała się na siatce (23:25).

Początek trzeciego seta podobny jak poprzedniego – efektowne otwarcie łodzianek (1:5) i szybka pogoń gospodyń (8:8). Znów oglądaliśmy wyrównaną walkę obu ekip i znów to faworyzowane łodzianki rozegrały końcówkę seta od stanu 21:22 po swojej myśli. Najpierw skutecznie zaatakowała May, a Ewelina Wilińska powędrowała w pole serwisowe i posłała dwa asy kończące to spotkanie (21:25).

Najwięcej punktów: Joanna Sikorska (13), Wiktoria Makarewicz (12), Pola Nowakowska (11) – Pałac; Mackenzie May (20), Ana Bjelica (17) – Budowlani. MVP: Mackenzie May (16/29 = 55% skuteczności w ataku + 3 asy + 1 blok).

Metalkas Pałac Bydgoszcz – Grot Budowlani Łódź 0:3 (19:25, 23:25, 21:25)

Pałac: Wiktoria Makarewicz, Dominika Witowska, Joanna Sikorska, Pola Nowakowska, Wiktoria Paluszkiewicz, Martyna Gorzkiewicz – Magdalena Saad (libero) oraz Paulina Bałdyga, Koleta Łyszkiewicz, Pola Bujnarowska. Trener: Jakub Tęcza.

Budowlani: Ewelina Wilińska, Mackenzie May, Marta Pol, Ana Bjelica, Andrea Mitrovic, Małgorzata Lisiak – Justyna Łysiak (libero) oraz Martyna Łazowska. Trener: Maciej Biernat.

Wyniki i skróty meczów 17. kolejki Tauron Ligi:

2024-01-26: ŁKS Commercecon Łódź – Grupa Azoty Chemik Police 1:3 (25:23, 22:25, 15:25, 19:25)

2024-01-26: ITA Tools Stal Mielec – Grupa Azoty Akademia Tarnów 3:0 (25:16, 25:18, 26:24)

2024-01-27: MOYA Radomka Radom – #VolleyWrocław 3:0 (25:22, 25:23, 25:20)

2024-01-27: PGE Rysice Rzeszów – UNI Opole 3:0 (25;18, 25:23, 25:21)

2024-01-28: Metalkas Pałac Bydgoszcz – Grot Budowlani Łódź 0:3 (19:25, 23:25, 21:25)

2024-01-29: Energa MKS Kalisz – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (poniedziałek, godzina 19.00; transmisja – Polsat Box Go)

