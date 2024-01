W sobotę wieczorem Xavi Hernandez poinformował, że wraz z końcem sezonu przestanie prowadzić piłkarzy FC Barcelona. To pokłosie rozczarowujących wyników "Dumy Katalonii" w ostatnim czasie. Od razu ruszyły spekulacje dotyczące tego, kto zastąpi 44-latka. Oto potencjalni kandydaci do przejęcia Barcelony.

Od pewnego czasu przyszłość szkoleniowca "Blaugrany" stała pod znakiem zapytania. Wszystko przez nieudane ostatnie tygodnie w wykonaniu jego zespołu. Barcelona nawet jeśli wygrywała, to robiła to w słabym stylu. Czarę goryczy przelały jednak porażki, które ekipa z Katalonii ostatnio notowała dość często. W środę "Barca" odpadła z Pucharu Króla po przegranej w dogrywce z Athletikiem Bilbao. Natomiast w sobotę w kuriozalnych okolicznościach musiała uznać wyższość Villarreal CF w wyjazdowym meczu ligowym.

ZOBACZ TAKŻE: Tak Hiszpanie ocenili Lewandowskiego po katastrofie Barcelony

Do przerwy prowadzili gospodarze po bramce Gerardo Moreno. Na 2:0 w 54. minucie spotkania doprowadził Ilias Akhomach. Wówczas sytuacja Barcelony stała się nie do pozazdroszczenia. Po godzinie meczu gola kontaktowego strzelił Ilkay Gundogan. W 68. minucie na 2:2 trafił Pedri. Trzy minuty później piłkę do własnej siatki skierował Eric Bailly i tym samym "Duma Katalonii" wyszła na prowadzenie.

W 84. minucie spotkania do wyrównania doprowadził Goncalo Guedes. Prawdziwa katastrofa dla Barcelony wydarzyła się jednak w doliczonym czasie gry. W dziewiątej jego minucie po serii kuriozalnych błędów w obronie "Blaugrany" futbolówkę do siatki skierował Alexander Sorloth. Kiedy wydawało się, że Barcelonę już nic gorszego tego dnia nie spotka, na 5:3 dla Villarreal po kontrataku trafił Jose Luis Morales.

Bolesna porażka wywołała wściekłość kibiców oraz lawinę spekulacji medialnych dotyczących przyszłości Xaviego. Po meczu władze klubu zebrały się na pilną naradę. Trener Xavi uprzedził jednak ruch szefów i sam ogłosił, że 30 czerwca przestanie pełnić funkcję szkoleniowca "Dumy Katalonii".

To oznacza, że w przyszłym sezonie Barcelonę poprowadzi nowy trener. Kto nim zostanie? Medialne spekulacje przybierają na sile, a na liście potencjalnych kandydatów znajduje się kilka ciekawych nazwisk.