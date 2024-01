Na początku odpadł Selby, który został rozbity przez Marco Fu, przegrywając aż 1:5. Następnie swój mecz przegrał Murphy. Mistrz świata z 2005 roku prowadził z Chińczykiem Xu Si 3:0 i... przegrał 3:5.

Sprawcą największej niespodzianki okazał się jednak Ishpreet Chadha. Zawodnik z Indii sensacyjnie ograł Lukę Brecela, wygrywając z aktualnym mistrzem świata 5:2 i eliminując Belga z turnieju.

Nie oznacza to jednak, że poniedziałkowe zmagania w German Masters to same niespodzianki. Swoje mecze wygrali między innymi Judd Trump czy Ali Carter.

Luca Brecel - Ishpreet Chadha 2:5