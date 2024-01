Kaliszanki spróbują wrócić na zwycięskie tory po serii pięciu porażek w lidze. Jedyną wygraną w ostatnim czasie zawodniczki Energi MKS zapisały na swoim koncie w Pucharze Polski w starciu z Moya Radomką Radom. W ostatniej serii gier siatkarki z Kalisza poniosły dotkliwą porażkę 0:3 w starciu z Grot Budowlanymi Łódź. Wystarczy wspomnieć, że łodzianki wygrały pierwszą partię do siedmiu, a kolejne do 19 i 16. Po tym spotkaniu z posadą pierwszego trenera zespołu pożegnał się Marcin Widera. Zastąpił go Przemysław Michalczyk.

W poniedziałek zawodniczki z Kalisza staną przed trudnym zadaniem, gdyż przyjdzie im zmierzyć się z aktualnie trzecią siłą Tauron Ligi. Siatkarki z Bielska-Białej obecnie są na fali czterech wygranych. W ostatniej kolejce 3:1 pokonały Stal Mielec. Obecnie BKS Bostik traci dziewięć punktów do lidera tabeli Grupy Azoty Chemika Police.

Która z drużyn będzie górą w tym starciu? Czy kaliszanki przełamią się w lidze? Czy może siatkarki spod Klimczoka sięgną po kolejne zwycięstwo?

Relacja live i wynik na żywo meczu Energa MKS Kalisz - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

Polsat Sport