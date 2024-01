To byłby sensacyjny powrót Zidane'a! Takiej oferty nikt się nie spodziewał

Zidane zapracował sobie na miano jednego z najlepszych piłkarzy w dziejach futbolu, ale bardzo szybko udowodnił również swoje menedżerskie umiejętności. Jako szkoleniowiec Realu Madryt sięgnął trzykrotnie z rzędu po triumf w Lidze Mistrzów. Do tego dorzucił dwa mistrzostwa Hiszpanii i kilka innych trofeów. Na Santiago Bernabeu pracował dwukrotnie - w latach 2016-2018 oraz 2019-2021.

Po jego odejściu z "Los Blancos" postanowił zrobić sobie przerwę w pracy trenerskiej, chociaż media na całym świecie non stop łączą go z szybkim powrotem na ławkę. Mówiło się m.in. o Chelsea czy Paris Saint-Germain. Praktycznie za każdym razem, gdy zwalnia się miejsce u któregoś z europejskich gigantów, w gronie kandydatów do pracy w nim przewija się nazwisko Zidane'a. Ostatnio nie brakowało doniesień o angażu w Manchesterze United.

Hiszpańskie media poinformowały jednak o ciekawej propozycji dla Zidane'a ze strony algierskiej federacji, która chciałaby, aby Francuz objął stery tamtejszej reprezentacji. Kierunek nie byłby przypadkowy, ponieważ 51-latek posiada algierskie korzenie. Oficjele z Afryki liczyli po cichu, że może to okazać się pomocne w negocjacjach. Tak się jednak nie stało. Agent Francuza odmówił w jego imieniu, gdy doszło do rozmów w Paryżu.

Jaka zatem przyszłość stoi przed Zidanem? Wszystko wskazuje na to, że ten czeka wyłącznie na objęcie sterów reprezentacji Francji, dowodzonej od kilku lat przez Didiera Deschampsa. Jego kontrakt z "Trójkolorowymi" jest ważny do końca lipca 2026 roku. Pod jego wodzą kadra sięgnęła po mistrzostwo świata w 2018 roku oraz wicemistrzostwo cztery lata później.