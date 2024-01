Absurdalna gala MMA. Czemu to miało służyć? (WIDEO)

W miniony weekend w kirgiskim Biszkeku odbyła się gala WEF 130. Podczas wydarzenia kibice byli świadkami 10 pojedynków w formule MMA. Kilka z nich miało wyjątkowo kuriozalny przebieg z uwagi na ogromne różnice doświadczenia między zawodnikami. Jest to tym bardziej szokujące, że mowa o pojedynkach mistrzowskich.

Sprawę jako pierwszy opisał portal mmarocks.pl. Wydarzenie było promowane hasłem "Kirgistan kontra reszta świata". Rywalami Kirgizów byli zawodnicy z Kazachstanu i Uzbekistanu. Kilka zestawień ze sportowego punktu widzenia najzwyczajniej w świecie nie miało sensu.

I tak w walce, której stawką był pas mistrzowski w kategorii muszej kobiet zmierzyły się Anelya Toktogonova (5-1-1) i Makhsuda Khamadova (0-1). Niespodzianki nie było. Przez TKO w drugiej rundzie wygrała pierwsza z zawodniczek, dla której był to siódmy pojedynek w MMA. Dla jej rywalki był to debiut i to od razu w walce mistrzowskiej.

Do najbardziej absurdalnej sytuacji doszło jednak przy okazji starcia, w którym na szali znalazł się tytuł mistrzowski w wadze piórkowej. Abdulgadzhi Gaziev legitymuje się znakomitym rekordem w MMA - 18 zwycięstw, jedna porażka i jeden remis. Na poziom sportowy rywali, których pokonywał, spuśćmy jednak zasłonę milczenia. Na WEF 130 "Gorets" skrzyżował rękawice z Azamatem Akhorovem (0-1). Reprezentant gospodarzy rozbił debiutanta ciosami w parterze w pierwszej rundzie.

Mało? W kolejnych walkach było podobnie. Tynchtykbek Kanybek uulu (9-1) pokonał Khasana Vokhobzhanova (1-2), a Almaz Ruslan uulu (7-2) pokonał Dmitrija Rudenkę (0-1). W walce wieczoru doszło do starcia, którego stawką był tytuł mistrza wagi ciężkieJ. W królewskiej kategorii wagowej zmierzyli się Nurlan Toktobakiev (15-5-1) i Erasyl Tolepbergenov (0-2). Ogromna różnica doświadczenia była bardzo zauważalna. Można było odnieść wrażenie, że Kazach nie potrafi ani blokować, ani przyjmować ciosów. Po trzech minutach drugiej rundy Tolepbergenov miał już wyraźnie dość i odwrócił się plecami do atakującego przeciwnika. Toktobakiev zapisał na swoim koncie 15. zawodową wygraną. Poniżej skrót walki.

Organizacja WEF (World Ertaymash Federation) ma swoją siedzibę w Biszkeku. Według portalu tapology.com pierwsze wydarzenie spod tego szyldu miało miejsce w marcu 2014 roku. Poza Kirgistanem gale organizacji odbywały się w Rosji, Kazachstanie i Uzbekistanie.