Do wznowienia rozgrywek Fortuna 1 Ligi zostało jeszcze kilkanaście dni. Drużyny nadal szlifują formę, a wśród nich lider tabeli - Arka Gdynia. Piłkarze z Trójmiasta we wtorkowym sparingu zmierzą się z serbskim Radnikiem. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Przypomnijmy, że gdynianie zakończyli 2023 rok na pierwszej lokacie zmagań zaplecza PKO BP Ekstraklasy, mając tyle samo punktów, co drugi GKS Tychy, aczkolwiek jeden mecz rozegrany więcej. Nie zmienia to jednak faktu, że ekipa z północy kraju jest jednym z głównych faworytów do awansu.

Po przerwie zimowej Arka wróciła do treningów oraz sparingów. W dwóch dotychczasowych gdynianie zremisowali z macedońską Strugą 1:1 oraz przegrali z czarnogórskim Buducnost 0:2. Kolejnym przeciwnikiem będzie ostatnia drużyna serbskiej Super Ligi - Radnik.

Relacja live i wynik na żywo meczu Arka Gdynia - Radnik od godz. 14:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport