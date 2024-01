Leon zapytany o PlusLigę zareagował jednoznacznie. "Może się zrobić kontrowersja"

Wilfredo Leon wrócił do gry po kontuzji i już przyczynił się do zdobycia przez swój klub - Sir Susa Vim Perugia - pierwszego trofeum w sezonie. W weekend ekipa z Umbrii triumfowała mianowicie w Pucharze Włoch. Dla przyjmującego to ostatnie miesiące w Italii. Spekuluje się, że latem trafi do PlusLigi. Tymczasem sam zainteresowany postanowił zabrać głos na temat polskich rozgrywek.

Wilfredo Leon jest siatkarzem Perugii od 2018 roku. Wyrósł na jedną z największych gwiazd nie tylko klubu, ale i całej ligi włoskiej. Przed kilkoma tygodniami siatkarz potwierdził jednak, że wraz z końcem sezonu 2023/2024 zakończy się też jego pobyt w Italii.

To natychmiast uruchomiło lawinę plotek i spekulacji. Kibice i eksperci zaczęli zastanawiać się, jaki będzie kolejny krok w karierze gwiazdy dyscypliny.



- Chciałbym, żeby tak było, że wygramy wszystko, co będzie do wygrania i dopiero wtedy będziemy mogli zakończyć współpracę. Zobaczymy zresztą, jak to będzie wyglądało, bo prezes klubu też mi mówił, że możemy siąść do rozmów. Na ten moment jednak jestem za opcją, żeby grać w Polsce - powiedział ostatnio Leon.

Wilfredo Leon wprost o PlusLidze. "Może się zrobić kontrowersja"

Teraz sam zainteresowany postanowił po raz kolejny odnieść się do PlusLigi. W rozmowie z oficjalnym serwisem rozgrywek został zapytany o to, czy coś zaskakuje go w tegorocznym układzie sił.

- Na razie sporo drużyn zmienia jeszcze miejsca w tabeli, a najbardziej regularne jest Jastrzębie. Bardzo dobrze prezentują się również drużyny z Zawiercia i Warszawy. Nie będę jednak wskazywał komu kibicuję, bo z tego od razu może się zrobić jakaś kontrowersja. Oglądam mecze PlusLigi, mam swoich faworytów do zwycięstwa, ale nie będę tego zdradzał - odpowiedział Leon.