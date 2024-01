Lewandowski winny kryzysu Barcelony! Nie mieli wątpliwości

FC Barcelona przechodzi przez trudny okres we wszystkich rozgrywkach, w których występuje. Do liderującej w La Lidze Girony traci 11 punktów. Do serii nieszczęść doszła wiadomość Xaviego o zakończeniu współpracy z klubem tuż po obecnym sezonie. W niedzielę "Marca" przeprowadziła sondaż, w którym zebrano ponad pół miliona głosów, aby dowiedzieć się, co czytelnicy sądzą o kryzysie "Dumy Katalonii". Wyniki są jednoznaczne.