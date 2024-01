Niespodzianka w Lubinie! Faworyt pokonany

Już na początku pierwszego seta na dwupunktowe prowadzenie wysunęli się gospodarze (6:4). W pewnym momencie różnica wzrosła do pięciu "oczek" (14:9). Gdańszczanie próbowali odrobić stratę, ale zniwelowali jedynie dwa punkty (22:19). Bardzo dobrze prezentował się Kajetan Kubicki, który dobrą zagrywką dobijał rywali. Siatkarze z Lubina nie dali wyrwać sobie przewagi i zwyciężyli w premierowej partii 25:21.

ZOBACZ TAKŻE: Jastrzębski Węgiel potwierdził transfer! 45-latek mówi o zaskoczeniu

Drugi set rozpoczął się od wyrównanej gry obu zespołów (5:5). Później na prowadzenie wyszli goście (11:14), w których ekipie zaczęli wyróżniać się Mikołaj Sawicki i Kewin Sasak. Rywalizacja znów zaczęła się wyrównywać, bo goście stracili koncentrację i zaczęli grać niedokładnie (18:19). Dzięki dobrej grze w bloku nie musieli się jednak martwić o swój los (19:23). Finalnie to oni okazali się lepsi i doprowadzili do remisu w tym pojedynku.

Trzeci set - trzeci wyrównany początek. Obie ekipy bardzo chciały wygrać tę ważną pod kątem psychologicznym partię, gra toczyła się więc punkt za punkt. Przed połową seta na prowadzenie wyszli gospodarze (10:7), ale nie byli w stanie długo go utrzymać (11:11). Im dalej w set, tym pewniejsi siebie siatkarze Trefla. Do Sasaka i Sawickiego dołączył bardzo dobrze dysponowany dziś Piotr Orczyk, który pomógł przechylić szalę zwycięstwa na korzyść gości.

Czwarta odsłona rozpoczęła się pod dyktando lubinian (5:1). Goście zerwali się do ataku, ale wysoka skuteczność w ataku rywali powodowała, że nie mogli odrobić strat (12:7). Zawodnicy Igor Juricicia byli bezradni, a początkowa strata stała się zmorą, której nie byli w stanie pozbyć się już do końca tej partii. O losach tego spotkania musiał więc zadecydować tie-break.

Duże emocje udzieliły się siatkarzom obu drużyn, które prawdziwymi ciosami wyrywały sobie kolejne punkty. Do samego końca tej jakże wyrównanej rywalizacji nie było wiadomo, kto wyjdzie z niej zwycięsko. W pewnym momencie na trzypunktowe prowadzenie wyszli siatkarze Cuprum (10:7). Jak się okazało, było ono bezcenne. Tej przewagi nie gospodarze nie dali sobie już wydrzeć i ostatecznie to oni sprawili niespodziankę, wygrywając to spotkanie 3:2.

KGHM Cuprum Lubin - Trefl Gdańsk 3:2 (25:21, 20:25, 21:25, 25:21, 15:10)

MVP: Jake Hanes

KGHM Cuprum Lubin: Alexander Berger, Jakub Strulak, Jake Hanes, Wojciech Ferens, Paweł Pietraszko, Kajetan Kubicki - Mateusz Masłowski (libero) – Maksymilian Granieczny (libero), Adam Lorenc, Kamil Kwasowski, Seweryn Lipiński.

Trefl Gdańsk: Karol Urbanowicz, Aliaksei Nasewicz, Mikołaj Sawicki, Patryk Niemiec, Kamil Droszyński, Piotr Orczyk - Voitto Koykka (libero) - Jan Franchi Martinez, Lukas Kampa, Kewin Sasak, Jordan Zaleszczyk.