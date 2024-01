Wszystko jasne! Legendarna siatkarka wraca do TAURON Ligi

Jeszcze w październiku Serbka nie była pewna swojej przyszłości.

- Nie myślę o tym, co będzie w styczniu. Nie wiem, do kiedy sezon będzie trwał. Ostatnio mówili, że do 6 lutego. Ja mam kontrakt do połowy stycznia. Nie wiem, czy będę dalej grać. Mam kilka propozycji, ale zobaczymy – powiedziała wówczas siatkarka w magazynie #7Strefa.

Wówczas pojawiały się głosy, że transferem przyjmującej zainteresowane są kluby ŁKS Commercecon Łódź, MOYA Radomka Radom oraz Grot Budowlani Łódź. Serbka postawiła na podpisanie kontraktu z ostatnim z wymienionych zespołów. W ekipie "Budowlanych" gra reprezentacyjna koleżanka Blagojević - Ana Bjelica.

- Po pierwsze cieszę się, że wracam do Polski, po drugie, że będę grać w mieście, które żyje siatkówką. Cieszę się, że będę grać w hali, gdzie zawsze dobrze się grało. Na pewno przede mną fajne wyzwanie i duże emocje bo przez ostatnie sześć lat grałam w jednym klubie. Prawie wszystkie dziewczyny znam z boiska, grałyśmy przeciwko sobie, a teraz będziemy po tej samej stronie. Jestem tutaj by pomóc swoim doświadczeniem. Mam nadzieję, że szybko się zintegruję i będę mogła pomóc dziewczynom. Zapraszam kibiców w środę na mecz Pucharu CEV. To pierwszy ważny krok dla nas, żeby dalej grać w europejskich pucharach i reprezentować Polskę – przywitała się z łódzkimi kibicami doświadczona siatkarka, cytowana przez portal siatka.org.

Kontrakt Blagojević z łódzkim klubem trwa do końca obecnego sezonu.

Serbka jest doskonale znana polskim kibicom. W sezonie 2016/17 grała w Chemiku Police, z którym wywalczyła mistrzostwo kraju i Puchar Polski. Kolejne sześć lat spędziła w Rzeszowie, z którym zdobyła puchar Polski, dwa razy Superpuchar Polski, cztery razy srebrny medal ligi (2019/20,2020/21,2021/22, 2022/23) i raz brązowy (2018/19). W trakcie siedmiu sezonów w polskiej lidze rozegrała 188 meczów, zdobyła 2099 punktów, 80 asów serwisowych i 188 razy zablokowała przeciwniczki.

W reprezentacji Serbii dwukrotnie była mistrzynią Europy (2017, 2019), raz wicemistrzynią Europy (2021), zdobyła brąz igrzysk olimpijskich (2020) oraz brąz Ligi Europejskiej (2012). Obecnie należy do sztabu reprezentacji swojego kraju.

Jelena Blagojević siatkarką Grot Budowlanych Łódź 😍@Jelenko14 🙌 pic.twitter.com/RPrd60pfSI — Grot Budowlani Łódź (@budowlani_lodz) January 30, 2024

Karolina Zielonka, Polsat Sport