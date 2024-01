Berlin Recycling Volleys zagra z Tours VB w barażu o ćwierćfinał Ligi Mistrzów siatkarzy. Kiedy mecz? O której godzinie? Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo z meczu Berlin Recycling Volleys – Tours VB na Polsatsport.pl.

Berlin Recycling Volleys to trzecia drużyna w grupie C. Trzy mecze wygrała, trzy przegrała i zdobyła 10 punktów. Zakwalifikowała się do baraży jako zespół z najlepszym bilansem z trzecich lokat, wyprzedzając o dwa punkty Asseco Resovię. Ekipa z Niemiec uplasowała się w grupie za Gas Sales Daiko Piacenza i Halkbankiem Ankara, wyprzedziła natomiast Benfikę.





Zobacz także: Niebezpieczna sytuacja w meczu PlusLigi! "Kolano wjechało w żebra" (WIDEO)

Tours VB to druga drużyna grupy B. Wygrała cztery mecze, poniosła dwie porażki i zdobyła 12 punktów. Polscy kibice zapamiętają niespodziewane zwycięstwa francuskiej drużyny nad Asseco Resovią (3:1 na wyjeździe, 3:0 u siebie). Tours VB uplasował się w tabeli za ekipą Itas Trentino, a wyprzedził rzeszowian i ACH Volley Lublana.

Spotkanie rewanżowe zaplanowano na 8 lutego. Zwycięzca rywalizacji w tej parze zagra w ćwierćfinale z Itas Trentino.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Berlin Recycling Volleys – Tours VB w środę 31 stycznia o godzinie 19.30 na Polsatsport.pl.