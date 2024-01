Znany dziennikarz sportowy uratował kobietę. Chciała odebrać sobie życie

Do zdarzenia doszło w miniony piątek (26 stycznia) w Helsinkach. Arje, który po wieczornej audycji radiowej wracał po pracy do hotelu, został poproszony o starszą kobietę, poruszającą się przy pomocy balkonika, o przytrzymanie jej drzwi. Kiedy to zrobił, staruszka zdradziła mu swój szokujący plan. Kobieta planowała odebrać sobie życie!

ZOBACZ TAKŻE: 106-letni sportowiec wystartował w zawodach. Na koncie ma ponad 1600 medali

- Przytrzymałem jej drzwi, mówiąc, żeby uważała, ponieważ było bardzo ślisko. Zapytałem, czy da radę sama wejść po schodach. Ona w odpowiedzi zdradziła mi, że zamierza się zabić. Na początku to do mnie nie dotarło. Kiedy kobieta powtórzyła, co zamierza zrobić, najpierw próbowałem odwieść ją od tego pomysłu, mówiąc, iż zawsze jest nadzieja na to, że będzie lepiej, a następnie, mimo jej oporów, zadzwoniłem na numer alarmowy - powiedział Arje w rozmowie z dziennikiem "Helsingin Sanomat".

Fin podkreślił, że kobieta jeszcze kilka razy prosiła go, by nie dzwonił po pomoc, ponieważ jest już schorowana i chciałaby w spokoju umrzeć. Mało tego, staruszka, wykorzystując fakt, iż Aleksis Arje pochłonięty był rozmową ze służbami ratunkowymi... wymknęła mu się i udała do bloku obok hotelu. Na szczęście dziennikarz błyskawicznie znalazł kobietę, siedzącą na klatce schodowej i przekazał ją przybyłym na miejsce policjantom.

- Gdybym jej nie powstrzymał, z pewnością targnęłaby się na swoje życie, a ja chyba popadłbym w depresję. Czuję jednak ogromny smutek, że kobieta znalazła się w sytuacji, w której rozważała taki krok - dodał Arje.

Dziennikarz za swoje zachowanie z piątku zebrał mnóstwo pochwał nie tylko od służb ratunkowych, ale i od zwykłych ludzi, którzy dziękują mu za pośrednictwem mediów społecznościowych.