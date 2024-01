Laureatów nagród corocznych Gal Tygodnika „Piłka Nożna” wybierają piłkarscy eksperci piszący dla tego prestiżowego periodyku. Fakt, że o wyróżnieniach decydują obiektywni dziennikarze, a nie kierujący się sympatiami kibice, dodaje statuetkom estymy.

Historia plebiscytu sięga 1973 roku. Początkowo przeprowadzano go w trzech kategoriach: Piłkarz Roku, Trener Roku i Odkrycie Roku. W 2001 pojawiła się kategoria Drużyna Roku. W 2004 dodano Ligowca Roku. W 2006 przyznano dwie dodatkowe nagrody – z okazji jubileuszu tygodnika wybrano najlepszych zawodników i trenera pięćdziesięciolecia. W 2007 wprowadzono Powrót Roku oraz Człowieka Roku, który rok później został przemianowany na Osobowość Roku. W edycji 2008 dodano kategorię Pierwszoligowiec Roku. W 2016 zdecydowano się uhonorowywać zawodniczki, wprowadzając Piłkarkę Roku



W tym roku nagrody zostaną przyznane w siedmiu kategoriach. To Ligowiec Roku, Obcokrajowiec Roku, Pierwszoligowiec Roku, Drużyna Roku, Piłkarka Roku, Odkrycie Roku i Trener Roku.

Gala Tygodnika "Piłka Nożna": Nominowani w kategorii Trener Roku

Jacek Magiera to trener Śląska Wrocław. Do zagrożonego spadkiem klubu powrócił w kwietniu zeszłego roku i wywalczył z nim utrzymanie. W nowym sezonie 2023/2024 WKS wyrósł natomiast na sensację ligi i na półmetku jest jej liderem. Magiera wydobył wszystko, co najlepsze z Erika Exposito, który pod jego wodzą seryjnie zdobywa bramki.



Marek Papszun doprowadził w ubiegłym sezonie Raków Częstochowa do pierwszego w dziejach klubu mistrzostwa Polski. Zakończył tym samym swój siedmioletni cykl z "Medalikami". Papszun objął drużynę jeszcze w II Lidze i rok po roku rozwijał ją. Wystąpił też z Rakowem w finale Fortuna Pucharu Polski, przegranym ostatecznie z Legią Warszawa w rzutach karnych.



Maciej Skorża ubiegły rok spędził w Japonii. W lutym został szkoleniowcem Urawa Red Diamonds, który poprowadził do historycznego sukcesu - zwycięstwa w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. Wraz z klubem wystąpił też w Klubowych Mistrzostwach Świata, w których odpadł po półfinale z Manchesterem City.