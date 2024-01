Magdalena Stysiak straci miejsce w składzie? Szykuje się wielki powrót!

Magdalena Stysiak bardzo dobrze prezentuje się w obecnym sezonie w barwach Fenerbahce Stambuł. Atakująca reprezentacji Polski jest czołową zawodniczką tej drużyny, ale wiele wskazuje na to, że być może wkrótce będzie musiała ustąpić miejsca w składzie innej gwieździe. Do powrotu do ekipy ze Stambułu przygotowuje się bowiem najlepsza siatkarka świata 2023 roku – Melissa Vargas.

Melissa Vargas, siatkarka pochodzenia kubańskiego, która reprezentuje Turcję, w 2023 roku stała się największą gwiazdą światowej siatkówki. Zadebiutowała w tureckiej reprezentacji i poprowadziła ją do triumfu w Lidze Narodów, złota mistrzostw Europy i olimpijskiej kwalifikacji. Zarówno po turnieju finałowym VNL, jak i po ME została uznana najlepszą zawodniczką (MVP) oraz najlepszą atakującą imprezy.

Zobacz także: Magdalena Stysiak w starciu z polskim klubem! Jak zagrała w meczu LM? (WIDEO)

Vargas w 2018 roku trafiła do Fenerbahce. W 2021 roku podpisała kontrakt z chińskim klubem Tianjin Bohai Bank. Korzystając z krótszych rozgrywek w Chinach, wracała jednak do ligi tureckiej, by wspierać Fenerbahce w końcówkach sezonów 2021/22 i 2022/23.

W obecnym sezonie sprawa się nieco skomplikowała, bo rozgrywki ligi chińskiej kończą się na początku lutego, a okno transferowe w Turcji kończy się 31 stycznia. Przez dłuższy czas trwały spekulacje, czy Vargas wróci do Fenerbahce?

Jak poinformował włoski portal Volley News, ostatnio nastąpił zwrot akcji w tej sprawie. Oba kluby doszły do porozumienia. Chińczycy wypuścili zawodniczkę wcześniej i Vargas będzie mogła wrócić do Stambułu na dalszą część sezonu. Nie oznacza to jednak, że reprezentantka Turcji od razu wzmocni Fenerbahce. Atakująca w obecnym sezonie przeszła poważną kontuzję barku i po miesiącach przerwy dopiero wraca do gry. Jeśli wróci do optymalnej dyspozycji, trener Stefano Lavarini będzie miał do dyspozycji kosmiczny duet atakujących Magdalena Stysiak – Melissa Vargas i spory ból głowy przy wyborze wyjściowego składu.