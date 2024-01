Oto następcy Stocha i spółki? Największe talenty powalczą w mistrzostwach świata juniorów

W rywalizacji mężczyzn wystąpią Tymoteusz Amilkiewicz, Klemens Joniak, Łukasz Łukaszczyk, Kacper Tomasiak i Marcin Wróbel. Natomiast wśród pań do zmagań przystąpią Pola Bełtowska, Wiktoria Przybyła, Natalia Słowik i Sara Tajner. Mistrzostwa rozpoczną się we wtorek 6 lutego. Wówczas odbędą się oficjalne treningi. Następnie w środę 7 lutego odbędzie się konkurs indywidualny kobiet, a dzień później konkurs indywidualny mężczyzn. W piątek i sobotę rozegrane zostaną odpowiednio zawody drużynowe kobiet i mężczyzn. Zmagania w Słowenii dobiegną końca w niedzielę, kiedy to odbędą się zawody mikstów.

ZOBACZ TAKŻE: Terminarz Pucharu Świata w skokach 2023/2024

Skoczkowie i skoczkinie wystartują w zawodach na Srednjej skakalnicy. Punkt konstrukcyjny zlokalizowany jest na 95. metrze. Natomiast rozmiar obiektu wynosi 102 metry.

Mistrzostwa świata juniorów w narciarstwie klasycznym odbywają się co roku. Poprzednia edycja miała miejsce rok temu w kanadyjskim Whistler. W rywalizacji indywidualnej panów zwyciężył Fin Vilho Palosaari, a podium uzupełnili Austriak Jonas Schuster i Polak Jan Habdas. Natomiast wśród pań triumfowała reprezentantka gospodarzy Alexandria Louttit, która wyprzedziła Nikę Prevc ze Słowenii i Julię Muehlbacher z Austrii. Konkursy drużynowe wygrali Austriacy i Japonki, a mikst Słoweńcy.

Na przestrzeni lat medale tej imprezy zdobywało wielu polskich zawodników. Pierwszym medalistą MŚJ znad Wisły był zmarły niedawno Mateusz Rutkowski, który wywalczył złoto w 2004 roku w norweskim Strynie. W kolejnych latach po medale sięgali Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł i Klemens Murańka. Wszyscy trzej zostali wicemistrzami świata juniorów. W 2014 roku w Predazzo po indywidualne mistrzostwo sięgnął Jakub Wolny. Ostatni medal dla Polski w indywidualnym konkursie skoków przed rokiem wywalczył wspomniany Habdas. W Whistler Polacy zajęli również drugą lokatę w konkursie drużynowym.

MŚJ w Planicy potrwają cały przyszły tydzień. Oprócz skoków narciarskich Polska wystawiła reprezentantów w biegach narciarskich i kombinacji norweskiej.