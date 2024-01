Budowlane to obecnie czwarta siła Tauron Ligi. Wygrały 11 z 17 spotkań, a do ligowego podium tracą pięć punktów. Dla nich będzie to pierwsze spotkanie w Pucharze CEV, w tym sezonie. Powalczą o historyczny awans do półfinału tych rozgrywek.

Francuski zespół przeszedł dłuższą drogę, by znaleźć się na tym etapie rozgrywek. Siatkarki Beziers dwukrotnie były o krok od pożegnania się z turniejem. W drugiej i trzeciej rundzie przegrały pierwsze spotkania, najpierw z FC Porto, a później z Crvena Zvezda. W drugich meczach pokazywały jednak siłę i w ten sposób zapewniały sobie awans.

Kiedy mecz Grot Budowani Łódź - Beziers Angels? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Grot Budowani Łódź - Beziers Angels w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:45.