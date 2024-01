Ważne decyzje w Skrze Bełchatów! Krok w stronę odbudowy siatkarskiej potęgi?

KPS SKRA Bełchatów S.A. poinformował, że 29 stycznia 2024 roku decyzją Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki rozszerzono skład Zarządu KPS SKRA Bełchatów S.A. do trzech osób. Jednocześnie z dniem 29 stycznia 2024, tj. z dniem podjęcia uchwały, funkcję Prezesa Zarządu KPS SKRA Bełchatów S.A. powierzono Panu Wiesławowi Deryło.

W składzie zarządu Klubu Piłki Siatkowej Skra Bełchatów S.A. znajdują się obecnie Wiesław Deryło – prezes zarządu, Tomasz Koprowski – wiceprezes ds. marketingu oraz Radosław Marzec – wiceprezes ds. finansowych.

Poinformowano również, że PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE przedłużyła trwającą od lipca 2023 roku współpracę sponsoringową z KPS Skra Bełchatów. Spółka będzie sponsorem strategicznym PGE GiEK Skry Bełchatów do końca sezonu PlusLigi 2024/25. Osiągnięta dzięki przedłużeniu umowy stabilność finansowa klubu, ma pozwolić na kontynuację odbudowy marki bełchatowskiej drużyny.

– To bardzo ważny moment dla naszego Klubu, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i sportowym. Podpisując nową umowę z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, jako sponsorem strategicznym naszego Klubu, rozpoczynamy kolejny etap w drodze PGE GiEK Skry do zdobywania kolejnych sukcesów sportowych i dumy Bełchatowa z naszych osiągnięć. Wiemy, że względem drużyny oraz całej naszej organizacji są duże oczekiwania, czujemy wymagania ze strony kibiców oraz całego środowiska, dla którego marka sportowa PGE GiEK Skry Bełchatów nadal jest bardzo mocna. Dlatego też zaufanie i wiara ze strony sponsora strategicznego jest dla nas mobilizacją do dalszych działań, ale również określeniem wyraźnych celów, które sobie razem stawiamy. Zrobimy wszystko, aby KPS Skra Bełchatów i wszyscy związani z klubem, dali radość i poczucie satysfakcji jeszcze w tym sezonie oraz w kolejnych rozgrywkach – zaznaczył nowy prezes Wiesław Deryło.