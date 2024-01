Wielki powrót stał się faktem. Były reprezentant Polski znów tam zagra

- Nigdy nie grałem w pierwszej lidze. To jedyna liga w Polsce w której nie grałem i będzie dobrym dopełnienie mojej kariery. Z sentymentem wracam do Znicza po 18 latach gry w innych klubach i ligach. Wracam tam, gdzie zacząłem i chciałbym się dobrze zapisać w historii klubu - powiedział Majewski cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Warto wspomnieć, że był piłkarz m.in. Nottingham Forrest ma za sobą bolesne urazy, które na długo wykluczały go z gry.

- Chciałbym pokazać młodym piłkarzom że można wrócić po ciężkiej kontuzji więzadła krzyżowego do gry na dobrym poziomie. Miałem dwie już takie kontuzje, ale dzięki ciężkiej pracy wracam znów do gry na poziomie centralnym, w takiej mocnej lidze jaką obecnie jest Fortuna 1 Liga. Nie ma znaczenia co mówią wszyscy naokoło, nie ma znaczenia wiek. Wracam, żeby jak najwięcej dać drużynie i pokazać wszystkim że można - zaznaczył.

𝙍𝙖𝙙𝙚𝙠 𝙈𝙖𝙟𝙚𝙬𝙨𝙠𝙞 𝙬𝙧𝙖𝙘𝙖 𝙙𝙤 𝙙𝙤𝙢𝙪!

Po 16 latach do Znicza Pruszków wraca najlepszy wychowanek naszego klubu, który pomoże nam w walce o najwyższe cele.

Witamy ponownie! 🟡🔴



Więcej info: https://t.co/3EWgMobwfV pic.twitter.com/ZZ6LwAdoxB — MKS Znicz Pruszków (@MKSZnicz1923) January 31, 2024

Majewski odszedł ze Znicza w październiku 2006 roku. Wówczas został piłkarzem Groclinu Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski. Następnie po fuzji przeniósł się do Polonii Warszawa, z której to wypłyną na szerokie wody. Od 2009 do 2015 roku był związany z Nottingham Forrest. Później na rok dołączył do Huddersfield Town. Łącznie w Championship (drugi poziom rozgrywkowy w Anglii) rozegrał 152 mecze, zdobył 16 bramek i zanotował 17 asyst.

W sezonie 2015/2016 zaliczył krótki epizod w greckim AS Veria, po czym wrócił do Polski i zasilił szeregi Lecha Poznań. Po dwóch sezonach w stolicy Wielkopolski przeszedł do Pogoni Szczecin. Następnie postanowił przenieść się do Australii, gdzie przez rok występował w Western Sydney. W 2020 roku podpisał kontrakt z Wieczystą Kraków, której barwy reprezentował przez trzy lata. Od lipca zeszłego roku pozostawał bez klubu.

Jeśli chodzi o występy w narodowych barwach, Majewski ma na swoim koncie osiem spotkań w reprezentacji Polski. Debiutował w 2008 roku w drużynie prowadzonej przez Leo Beenhakkera, a ostatni mecz rozegrał w 2013 z Ukrainą, kiedy do Biało-Czerwonych prowadził Waldemar Fornalik.

Na półmetku sezonu Fortuna 1 Ligi Znicz Pruszków zajmuje 13. miejsce w tabeli. Nad strefą spadkową podopieczni Mariusza Misiury mają sześć punktów przewagi. Piłkarską wiosnę pruszkowianie zainaugurują 18 lutego spotkaniem wyjazdowym z Zagłębiem Sosnowiec.