Czas się go nie ima. Imponujący wyczyn gwiazdy siatkówki

Kilka miesięcy temu o Grozerze było głośno w siatkarskim świecie, gdy pokazał, że wiek to tylko liczba, w Rio de Janeiro rozegrał fantastyczny turniej kwalifikacyjny do igrzysk w Paryżu i walnie przyczynił się do niespodziewanego awansu Niemców na przyszłoroczny turniej olimpijski.

ZOBACZ TAKŻE: Tak zmieniał się Łukasz Kaczmarek. Zobacz stare zdjęcia siatkarza

Teraz słynny siatkarz znów pokazał, że oceniając jego możliwości w żadnym wypadku nie należy brać pod uwagę jego daty urodzenia. 39-letni gracz, w tym sezonie zawodnik tureckiego Arkasu, był najlepiej punktującym graczem spotkania - zakończył je z dorobkiem 28 punktów. Blisko jedną trzecią zdobył serwisem. Dziewięć punktowych zagrywek to imponujący wynik, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że reprezentant Niemiec popełnił w tym elemencie tylko pięć błędów (na 24 serwisy).

Asy Grozera nie wystarczyły jednak Arkasowi do zwycięstwa. Zespół z Turcji przegrał na wyjeździe z niedawnym rywalem Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w fazie grupowej Ligi Mistrzów 2:3 (24:26, 25:21, 25:27, 25:23, 7:15). Przed rewanżem na własnym boisku drużyna z Izmiru jest jednak w całkiem niezłej sytuacji.

Dodajmy, że były zawodnik Asseco Resovii Rzeszów świetnie spisuje się nie tylko w Pucharze CEV, ale też w lidze tureckiej. Obecnie jest na drugim miejscu pod względem średniej punktów na seta (5,43, prowadzi Nimir Abdel Aziz z Halkbanku Ankara), wśród graczy z największą liczbą asów zajmuje czwartą pozycję (27 punktowych zagrywek), a średnia 0,61 asów na set daje mu szóste miejsce w AXA Sigorta Efeler Ligi.

Po 17. kolejkach Arkas zajmuje w tabeli siódme miejsce (dziewięć zwycięstw, osiem porażek). Z kompletem siedemnastu zwycięstw prowadzi Halkbank, drugie jest Fenerbahce Stambuł (16 wygranych, jedna przegrana).

Niewykluczone, że w sezonie 2024/2025 Grozer będzie grał w PlusLidze. W styczniu pojawiły się informacje, że doświadczony atakujący może dołączyć do swojego kolegi z reprezentacji Niemiec Lukasa Kampy i związać się z Treflem Gdańsk.

Wracając do Pucharu CEV, zespół Grozera dotarł w rozgrywkach do ćwierćfinału pokonując w dwumeczach kolejno bułgarskiego Neftochimika Burgas, czeski CEZ Karlovarsko oraz hiszpańskie Rio Duero Soria. Obecnie w walce o końcowy triumf w pucharze poza Arkasem i Olympiakosem pozostają jeszcze SVG Luneburg, AONS Milon Nea Smyrni Ateny, Fenerbahce, Greenyard Maaseik oraz dwie ekipy z PlusLigi - Aluron CMC Warta Zawiercie i Asseco Resovia Rzeszów.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport