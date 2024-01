Czerwona kartka dla Kaczmarka! Śliwka musiał interweniować (WIDEO)

Sytuacja miała miejsce w czwartym secie. Łukasz Kaczmarek zaserwował piłkę w sam narożnik boiska, ale sędziowie nie od razu stwierdzili, że to był as. Sytuacja wywołała nerwową reakcję atakującego ZAKSY. Arbiter pokazał mu czerwoną kartkę, co oznaczało "darmowy" punkt dla gości.

Kaczmarek długo nie mógł się uspokoić. Nerwową sytuację musiał rozładować kapitan kędzierzynian Aleksander Śliwka. Kontuzjowany siatkarz obserwował grę z przeciwnej strony boiska, ale pofatygował się na stronę ZAKSY, by zza band uspokoić kolegę.

Sytuacja miała negatywny wpływ na grę ZAKSY w czwartym secie. Mimo tego, Kaczmarek rozegrał bardzo dobre spotkanie (20/35 = 57% skuteczności w ataku + 3 asy; zagrał na +20) i został wybrany MVP.

