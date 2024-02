Duża zmiana w życiu znanego tenisisty. Opublikował zdjęcie

W środowy wieczór Alejandro Davidovich Fokina oświadczył się swojej partnerce, Palomie Amatiste. Tenisista wybrał wyjątkowe miejsce na to niecodzienne wydarzenie - Fontanna di Trevi, która jest jednym z najbardziej znanych obiektów na mapie Rzymu. Istnieje legenda mówiąca, że jeśli wrzucimy do fontanny przez lewe ramię jedną monetę, na pewno wrócimy jeszcze do Rzymu, jeśli zdecydujemy się na dwie monety - spotkamy miłość naszego życia, wrzucenie trzech monet da nam gwarancję ślubu.

Pod instagramowym postem Fokiny gratulacje zaczął składać cały tenisowy świat - Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Bernarda Pera, Arthur Fils, a nawet oficjalny profil United Cup.

Pod koniec zeszłego roku w tym samym miejscu o rękę partnerki poprosił Paulo Dybala, piłkarz AS Roma. Argentyńczyk o polsko-włoskich korzeniach zdecydował się na kolejny krok po pięciu latach związku z Orianą Sabatini. W tym wyjątkowym wydarzeniu towarzyszyli im inni piłkarze, przyjaciele Dybali - Alvaro Morata oraz Leandro Paredes.

Karolina Zielonka, Polsat Sport