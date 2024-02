Ile języków zna Robert Lewandowski? Odpowiedź zaskakuje!

Robert Lewandowski od lat należy do grona najlepszych zawodników na świecie, a podbijając kolejne ligi udowodnił, że dobry piłkarz poradzi sobie w każdych rozgrywkach. Poza sukcesami sportowymi i finansowymi "Lewy" zyskał jeszcze jeden niezwykle ważny atrybut – znajomość języków! Ile języków obcych zna Robert Lewandowski?

Lewandowski – przeciwieństwo polskiego piłkarza

Przed laty o polskich piłkarzach wyjeżdżających na zachód prześmiewczo mówiło się, że znają tylko dwa języki – swój i w butach. Nie brakuje kompromitujących nagrań zawodników, którzy po transferze do zachodnich klubów nie potrafili wydusić z siebie nawet zdania po angielsku. Najbardziej jaskrawym przykładem jest bramkarz, Wojciech Pawłowski, który w 2012 roku po transferze do włoskiego Udinese zasłynął pewnym wywiadem:

Na szczęście, Robert Lewandowski nie miał takich problemów z językami obcymi. Wyjeżdżając do zachodnich lig wiedział, że nie tylko umiejętności piłkarskie, ale także zdolności komunikacyjne mogą doprowadzić go do sukcesu.

Robert Lewandowski – 14 lat na zachodzie

Lewandowski od 2010 roku gra dla czołowych zachodnich ekip i na co dzień dzieli szatnię z piłkarzami z całego świata. Mogłoby się wydawać, że taka dawka kosmopolityzmu sprawi, że napastnik zapomni, jak używać języka ojczystego. Nic bardziej mylnego!

U Lewandowskiego trudno szukać obcego akcentu, który po latach spędzonych na obczyźnie byłby przecież czymś naturalnym. Co więcej, potrafi mocno i dosadnie wyrazić swoje zdanie np. o problemach reprezentacji Polski, czego dowiódł w słynnym wywiadzie dla portalu Meczyki.pl oraz telewizji Eleven Sports:

Pozostaje jednak pytanie, ile języków obcych, po latach spędzonych na zachodzie, zna Robert Lewandowski?

Płynny niemiecki Lewandowskiego

W latach 2010-2022 Lewandowski był czołowym piłkarzem Bundesligi. Najpierw, do 2014 roku reprezentował barwy Borussii Dortmund, z którą sięgnął m.in. po dwa mistrzostwa Niemiec, a następnie, do 2022 roku grał dla Bayernu Monachium, z którym zdominował krajowe rozgrywki i wygrał upragnioną Ligę Mistrzów.

12 lat spędzonych u naszych zachodnich sąsiadów sprawiło, że Lewandowski płynnie opanował język niemiecki. Zaledwie po kilkunastu miesiącach spędzonych w Niemczech był w stanie udzielać wywiadów w telewizyjnych reality-show:

U schyłku kariery w Niemczech coraz odważniej wyrażał swoje zdanie na temat m.in. polityki transferowej Bayernu Monachium. Słynny wywiad dla Bildu odbił się szerokim echem w prasie sportowej na całym świecie.



Choć jego przygoda z Bundesligą nie zakończyła się tak, jakby tego chciał – z zespołu Bawarczyków odszedł w atmosferze konfliktu – to znajomość języka niemieckiego zostanie z nim na całe życie!

Czy Lewandowski mówi po hiszpańsku?

Robert Lewandowski od dwóch lat jest piłkarzem FC Barcelony. W szatni Blaugrany dominuje hiszpański, więc Robert, chcąc dobrze komunikować się kolegami, rozpoczął lekcje języka Cervantesa.

Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem transferu do Dumy Katalonii Lewandowski przyznał, że nie próżnuje i ciągle uczy się tego języka:

Zacząłem już uczyć się hiszpańskiego, ale zdecydowanie muszę teraz trochę bardziej wcisnąć gaz – mówił kapitan reprezentacji Polski w lipcu 2022 roku.

Po niemal dwóch latach spędzonych w Hiszpanii Lewandowski udziela już wywiadów hiszpańskim mediom. W transmisjach telewizyjnych widać także, że chętnie daje wskazówki młodszym zawodnikom Barcelony, jak Gavi czy Pedri.

Lewandowski i jego angielski

Robert Lewandowski był wielokrotnie nagradzany podczas różnego rodzaju plebiscytów. Takie zaszczyty wymagały od niego nie tylko nienagannej prezencji, ale także wypowiedzi w języku angielskim przed całym piłkarskim światem.

Na jego angielski z całą pewnością nie można narzekać. Robert swobodnie komunikuje się w tym języku i nie popełnia rażących błędów. Tak, jak na boisku, jest pewny siebie, co z pewnością znacznie ułatwia mu zadanie.

Robert Lewandowski i języki obce

Podsumowując, pewnym jest, że Robert Lewandowski zna trzy języki obce: angielski, hiszpański i niemiecki, jednak zdecydowanie najlepiej czuje się używając tego ostatniego, to pozostałe dwa również nie są dla niego „czarną magią”.

Kapitan reprezentacji Polski może być wzorem do naśladowania dla młodych piłkarzy nie tylko pod względem sportowym, ale także lingwistycznym – bez zdolności do odpowiedniej komunikacji z zespołem czy trenerami sukces na miarę Lewandowskiego jest niemożliwy!