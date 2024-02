Sędziowie nie mogli doliczyć się wyniku! Fatalny błąd w meczu ZAKSY

Starcie Kędzierzyna z Ankarą było niesamowicie zacięte i pełne emocji. Tych ostatnich niestety było sporo ze względu na kontrowersyjne decyzje oraz błędy sędziów. Niewiele brakowało, by trzykrotni zwycięzcy Ligi Mistrzów przegrali to spotkanie.

A wszystko przez koszmarny błąd sędziów, który wydarzył się w tie-breaku. Przy stanie 7:6 dla ZAKSY, po długiej akcji, atak skończył Daniel Chitigoi. Akcja wyglądała jak wiele innych i nic nie wskazywało na to, by zaraz miała wybuchnąć afera.

Sędziowie jednak zawiedli i śmiało można to nazwać jedną z największych pomyłek w historii siatkarskiej Ligi Mistrzów. A tych - jak doskonale pamiętają choćby siatkarze PGE Skry Bełchatów z sezonu 2011/2012 - również nie brakowało.

Po ataku Chitigoia powinno być 8:6, jednak protokolanci ustalili remis. Kędzierzynianie natychmiast rzucili się, by wyjaśnić sytuację, jednak sędziowie wydawali się zupełnie pogubieni. Emocje rosły, a arbitrzy wciąż nie potrafili doliczyć się punktów. Przerwa w grze trwała łącznie aż 17 minut i 7 sekund!

Po wielu dyskusjach udało się dojść do prawidłowej punktacji, ale siatkarze, mimo że odpoczęli fizycznie, stracili bardzo dużo nerwów, a także koncentracji.

Finalnie zespół z Kędzierzyna okazał się lepszy i przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę. To cenne zwycięstwo zbliżyło ich do awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Tam na zwycięzcę tego dwumeczu czeka już Cucine Lube Civitanova.