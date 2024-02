Szykuje się wielki powrót Mourinho? Kibice podzieleni

Powrót Jose Mourinho na ławkę trenerską jest jednym z najgorętszych tematów w światowym futbolu. Utytułowany Portugalczyk został zwolniony z AS Roma, ale wiele wskazuje na to, że nie zostanie długo bez pracy. Według doniesień angielskich mediów, "The Special One" wróci do Premier League.

O tym, że Mourinho jest łączony z przenosinami do Anglii pisali już dziennikarze z Włoch. Teraz takie doniesienia potwierdzają żurnaliści ze Zjednoczonego Królestwa. 61-letni menedżer pracował w Anglii wiele lat - najpierw dwukrotnie jako szkoleniowiec Chelsea, z którą trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju, a następnie jako opiekun Manchesteru United i Tottenhamu.

O ile dotychczas spekulowano, że Mourinho mógłby zasilić szeregi np. Newcastle, tak obecnie coraz głośniej mówi się o jego powrocie do Manchesteru United. "Czerwone Diabły" pod wodzą Erika ten Haga spisują się poniżej oczekiwań, będąc dopiero na dziewiątym miejscu w tabeli Premier League.

Co ciekawe, źródła będące blisko Mourinho informują, że sam zainteresowany chciałby takiego powrotu, ponieważ czuje, że nie dokończył swojego dzieła na Old Trafford, kiedy rozstał się z klubem w grudniu 2018 roku. Wówczas po dwóch latach pracy wywalczył z United triumf w Lidze Europy oraz Pucharze Ligi Angielskiej, a sezon później sięgnął po wicemistrzostwo Anglii.

Scenariusz, wedle którego Portugalczyk miałby ponownie zasilić szeregi Manchesteru United, wywołuje mieszane odczucia wśród fanów tego klubu, o czym piszą dziennikarze "Daily Mail". Część kibiców uważa, że "The Special One" to wciąż gorące nazwisko na rynku, a jego praca na Old Trafford nie została odpowiednio doceniona. Inni z kolei twierdzą, że 61-latek najlepsze lata ma już za sobą i nie będzie w stanie nawiązać do swoich największych sukcesów. Padają też zarzuty dotyczące jego defensywnego stylu gry i nie do końca udanej polityki transferowej w ostatnich latach.