WTA w Linz: Dajana Jastremska - Donna Vekić. Relacja live i wynik na żywo

Dajana Jastremska i Donna Vekić zmierzą się w 1/8 finału WTA w Linz. Faworytką tego pojedynku wydaje się być Ukrainka, która dotarła do półfinału tegorocznego Australian Open. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Tak jak przed rokiem Magda Linette, tak w tym roku Dajana Jastremska zasłużyła na miano największej rewelacji wielkoszlemowego Australian Open. Ukrainka dotarła bowiem aż do półfinału, a na uwagę zasługuje fakt, że zmagania zaczynała od ćwierćfinału... kwalifikacji. A to oznacza, że zawodniczka zza naszej wschodniej granicy pokonała aż osiem rywalek zanim została zatrzymana przez Chinkę Qinwen Zheng.

Świetna postawa Jastremskiej znalazła swoje odzwierciedlenie w rankingu WTA. Obecnie plasuje się na 29. lokacie - o pięć pozycji wyżej od swojej najbliższej przeciwniczki - Vekić. Chorwatka w Australian Open odpadła już w pierwszej rundzie.

ZOBACZ TAKŻE: Aryna Sabalenka wylądowała na okładce. Uśmiechnięta sesja zdjęciowa gwiazdy tenisa

To jednak Vekić przystępuje do turnieju w Linz jako zawodniczka rozstawiona - z numerem trzecim. Z tego powodu nie musiała grać w poprzedniej rundzie - w przeciwieństwie do Jastremskiej, która pokonała Erikę Andriejewę i w Austrii występuje jako "dzika karta".

Jastremska i Vekić rywalizowały ze sobą już wielokrotnie - ostatni raz w maju zeszłego roku. Wówczas w pierwszej rundzie French Open wygrała Chorwatka.

Relacja live i wynik na żywo meczu Dajana Jastremska - Donna Vekić od godz. 16:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport