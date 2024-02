Piłkarz Interu Mediolan trafił do Ekstraklasy! Reprezentant ma pomóc w zdobyciu mistrzostwa Polski

Wychowanek Interu Mediolan trafił do Śląska Wrocław. Tommaso Guercio podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata z ekipą ze stolicy Dolnego Śląska. 18-latek jest młodzieżowym reprezentantem Polski i pierwszy raz w karierze opuścił "Nerrazzurich".

Śląsk Wrocław przeprowadził kolejny transfer w zimowym oknie transferowym. Na zgrupowanie do Chorwacji z zespołem pojechało już pięciu nowych zawodników: Simeon Petrov, Lewuis Pena, Alen Mustafić, Mikołaj Tudruj, a także Patryk Klimala, który w klubie jest od listopada, jednak dopiero teraz został uprawniony do gry w PKO BP Ekstraklasa.

Po zaskakującym odejściu Karola Borysa do belgijskiego KVC Westerlo, do klubu został ściągnięty jeszcze jeden piłkarz. Guercio to środkowy obrońca, który od początku swojej kariery bronił czarno-niebieskich barw, grając w zespołach juniorskich. Usiadł także na ławce rezerwowych w jednym spotkaniu Serie A - 28 sierpnia przeciwko Cagliari.

Tommaso Guercio nowym piłkarzem Śląska Wrocław! 🇮🇹 ✅



18-letni obrońca przeniósł się z Interu Mediolan do Wrocławia na zasadzie transferu definitywnego i podpisał kontrakt do czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o 2 lata.



— Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) February 2, 2024

18-latek urodził się oraz wychował w Italii, jego ojciec jest Włochem, a matka Polką. Grał również we wszystkich młodzieżowych reprezentacjach Polski - od U-15 do U-19, gdzie występuje obecnie.