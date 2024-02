PGE GiEK Skra Bełchatów zajmuje obecnie siódme miejsce w tabeli PlusLigi. Ma na swoim koncie dziewiętnaście zwycięstw, dziewięć porażek, co dało dwadzieścia siedem punktów. Do szóstej Bogdanki LUK Lublin bełchatowianie tracą siedem "oczek". I to właśnie wspomniana Bogdanka w ostatnią sobotę zepsuła serię zwycięstw Skry, która była niepokonana w czterech meczach z rzędu.

Ekipa z Bełchatowa starcie z lublinianami zaczęła dość słabo. Gospodarze byli skuteczniejsi w ataku i szybko zaczęli budować przewagę, która w połowie seta wynosiła nawet osiem punktów. Do tego świetnie grali blokiem - pięć razy skutecznie zablokowali przeciwników i zakończyli seta 25:17. W drugiej odsłonie meczu lepiej spisywali się goście. Wyszli na czteropunktową przewagę, ale szybko ją roztrwoniła i na tablicy znów był remis. Dalsza część seta przyniosła wyrównaną grę obu ekip. Tobias Brand wywalczył piłkę setową (24:23), a skuteczna odpowiedź Bartłomieja Lipińskiego rozpoczęła grę na przewagi. Rozstrzygnął ją Alexandre Ferreira atakiem po bloku rywali (27:25). Ostatni set przypominał pierwszy. Lublinianie wyszli na prowadzenie już na początku i choć przez chwilę remisowali, to znów wypracowali przewagę i wygrali seta 25:19 i cały mecz 3:0. Warto wspomnieć, że w tym meczu na boisku nie pojawił się Dawid Konarski, który zmaga się z urazem.

Indykpol AZS Olsztyn w ligowej tabeli znajduje się niżej niż piątkowy przeciwnik. Siedem zwycięstw, dwanaście porażek - łącznie dwadzieścia pięć punktów i "dwuoczkowa" strata do PSG Stal Nysa, która zajmuje ósme miejsce (ostatnie, które daje awans do ćwierćfinału rozgrywek). Olsztynianie odwrotnie niż Skra śrubują serię porażek. Od nieoczekiwanego zwycięstwa na własnym parkiecie nad Projektem Warszawa nie udało im się wygrać ani jednego meczu.

W ostatnim zespół z Warmii i Mazur po zaciętym boju przegrał z zawodnikami z Nysy. Pierwszego seta pewnie wygrał Indykpol 25:16. Druga odsłona była zdecydowanie bardziej wyrównana od poprzedniej - przewaga przechodziła z rąk do rąk. O rozstrzygnięciu partii zadecydowała gra na przewagi, która zakończyła się na korzyść PSG Stali (30:28). W trzecim secie zespół z Nysy szybko wyszedł na prowadzenie, które wynosiło nawet sześć "oczek" (17:11). Wydawało się, że goście kontrolują sytuację, ale Indykpol AZS ruszył w pogoń i doprowadził od remisu 18:18. Dwa błędy w ataku olsztynian zadecydowały o ich przegranej 22:25. Czwarty set był od początku grą punkt za punkt, którą dwoma skutecznymi atakami zakończył Karlitzek (25:23). Tie-break był wyrównany do stanu 8:7 dla Stali. Wtedy w polu serwisowym znalazł się Patryk Szczurek, który doskonale zagrywał i wyprowadził zespół na prowadzenie 12:7, którego już nie stracili do końca meczu (15:10) zakończonego 3:2.

W starciu PGE GiEK Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn nikt nie ma nic do stracenia. Jeśli Skra wygra "ucieknie" zespołowi PSG Stal Nysa, który w tabeli ma tyle samo punktów (27) i utrzyma siódmą pozycję. Indykpol natomiast wciąż ma szansę na walkę w ćwierćfinałach ligi. Do ZAKSY, która znajduje się jedno miejsce wyżej w tabeli, traci jedno "oczko" (choć ZAKSA ma rozegrany jeden mecz mniej), a do ósmej Stali Nysa starta wynosi dwa punkty.

Kto wyjdzie zwycięsko z pojedynku Bełchatowa z Olsztynem? Czy Skra utrzyma pozycję w najlepszej ósemce PlusLigi, a może to AZS Olsztyn wyjdzie zwycięsko i awansuje do Top8?

Kiedy mecz Skra - Indykpol? O której godzinie? Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

Karolina Zielonka, Polsat Sport