PGE GiEK Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn to mecz, który rozpocznie 20. kolejkę PlusLigi. Spotkanie odbędzie się w piątek. Relacja live i wynik na żywo z meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn na Polsatsport.pl.

Na otwarcie 20. kolejki zobaczymy starcie zespołów, które walczą o miejsce w czołowej ósemce i awans do fazy play-off. Jak do tej pory bliżej osiągnięcia tego celu są bełchatowianie, którzy po przeciętnym początku sezonu złapali wiatr w żagle i obecnie zajmują siódmą pozycję. Z ostatnich pięciu spotkań ligowych wygrali cztery, dopiero w ostatniej rundzie spotkań ich zwycięska seria, która trwała od 15. do 18. kolejki, została przerwana przez Bogdankę LUK Lublin.

ZOBACZ TAKŻE: Resovia bliżej awansu! Trzy sety w polskim ćwierćfinale Pucharu CEV

W spotkaniu z lublinianami bardzo widoczna w zespole Skry była nieobecność Dawida Konarskiego, najlepiej punktującego gracza drużyny trenera Andrei Gardiniego w tym sezonie. Jeśli dwukrotny mistrz świata w piątek będzie mógł wystąpić, szanse jego zespołu na zwycięstwo z pewnością wzrosną.

Indykpol, w przeciwieństwie do swojego piątkowego rywala, w ostatnim czasie głównie przegrywał. Ostatnie zwycięstwo graczy trenera Javiera Webera to 14. kolejka. Od tego czasu olsztynianie ponieśli pięć kolejnych porażek, z czego trzy po pięciosetowych spotkaniach, i z bilansem siedmiu zwycięstw oraz dwunastu przegranych zajmują 10. pozycję.

Ekipa, w której wiodącymi postaciami są brazylijski atakujący Alan Souza oraz niemiecki przyjmujący Moritz Karlitzek, w Bełchatowie bez wątpienia będzie niezwykle zdeterminowana, by przerwać złą passę.

Relacja live i wynik na żywo z meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn na Polsatsport.pl w piątek, 2 lutego, od godziny 17:30.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport