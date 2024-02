Włosi już wiedzą - to tam trafi Antiga. Zabierze ze sobą jedną z gwiazd!

Według informacji "La Gazzetta dello Sport" Antiga przeniesie się na Półwysep Apeniński i tam będzie szkolił czwarty zespół ligi włoskiej - Savino del Bene Scandicci.

Co więcej - francuski szkoleniowiec miałby zabrać ze sobą jedną z gwiazd Tauron Ligi - Valentinę Diouf z ŁKS Commercecon Łódź.

Włodarze PGE Rysice Rzeszów o odejściu Antigi oficjalnie poinformowali w grudniu ubiegłego roku.

- To była decyzja klubu, żeby ogłosić oficjalnie tę informację, ale ją szanuję. Rozmawialiśmy wspólnie o treści komunikatu, ale to klub zadecydował, żeby go opublikować już teraz - wyjaśnił wówczas były selekcjoner reprezentacji Polski mężczyzn.

Antiga wskazał też powody swojego odejścia z klubu.

- Poinformowałem włodarzy klubu o swoich planach na przyszłość i zakończeniu pracy w Rzeszowie po tym sezonie, który jest już moim piątym tutaj. Cóż, czasami są takie sezony, że rynek transferowy zaczyna się już bardzo szybko i otrzymuje się bardzo ciekawe i atrakcyjne oferty. Tak było w moim przypadku i myślę, że czeka mnie interesujące doświadczenie, prawdopodobnie poza Tauron Ligą. Dla mnie to będzie nowe wyzwanie, ale chcę zaznaczyć, że w Rzeszowie byłem i jestem bardzo szczęśliwy. Nie chciałem odejść z jakichś konkretnych powodów. Po prostu czasem dostaje się ofertę, która jest bardzo atrakcyjna i trudno się jej oprzeć - powiedział Antiga w rozmowie z oficjalną stroną Tauron Ligi.

PGE Rysice Rzeszów pod skrzydłami Antigi zdobyły czterokrotnie wicemistrzostwo Polski, dwa razy triumfowały w Superpucharze Polski oraz dwukrotnie dotarły do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń.

Karolina Zielonka, Polsat Sport