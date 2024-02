To przełom w sprawie nowego klubu Śliwki. Od dłuższego czasu spekulowało się o odejściu przyjmującego z Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, a w ostatnim czasie spekulacje podsycił menedżer zawodnika - Jakub Michalak potwierdzając, że jego klient podjął już decyzję ws. nowego pracodawcy.

ZOBACZ TAKŻE: Hurkacz, zapytany o ranking, długo się nie zastanawiał. Bezbłędna odpowiedź Polaka!



Na stole negocjacyjnym do ostatnich chwil były dwa kraje - Włochy i Japonia. Przyjmujący miał dołączyć do zespołu z Perugii, gdzie mógłby występować wraz z innym reprezentantem kraju - Kamilem Semeniukiem, z którym tworzył zwycięski duet w Lidze Mistrzów oraz rozgrywkach PlusLigi.



Tak się jednak nie stało, a ostatecznie wątpliwości rozwiązał prezes Perugii - Gino Sirci, który potwierdził "Przeglądowi Sportowemu", że Śliwka wybrał Japonię, a konkretnie - jak dodaje Kowalczyk - zespół Suntory Sunbirds.



Nowy klub Śliwki to uznana marka na japońskich arenach siatkówki. Zespół z siedzibą w Osace reprezentuje w tym sezonie między innymi uznany rosyjski zawodnik - Dmitrij Muserski czy reprezentacyjny środkowy - Taishi Onodera. Co więcej od przyszłego sezonu japońska liga zostanie wzbogacona o przepis umożliwiający zakontraktowanie dwóch obcokrajowców, co jest znaczącym przełomem wobec dotychczasowych regulacji. To oznacza, że w zespole będą mogli występować jednocześnie wspomniany Muserski i Śliwka.



Historia występów Polaków w lidze japońskiej jest dość skromna, bowiem w ostatnim czasie kibice mogli oglądać tylko dwie gwiazdy Biało-Czerwonych, ale za to mowa tu o wielkich nazwiskach. Siedem sezonów w Panasonic Panthers spędził przyjmujący kadry - Michał Kubiak, a od sezonu 2020/21 w Wolf Dogs Nagoya występuje Bartosz Kurek.