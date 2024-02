Pro Bowl Games. Najważniejszy mecz gwiazd w USA

Wszystkie ligi zawodowe w USA rozgrywają „mecze gwiazd”. W większości są to spotkania, na których pojawiają się najlepsi w sezonie. NFL za to ma nieco inne podejście. Nie przeszkadza to jednak w tym, że jest najbardziej oglądanym All-Star Games. Tutaj też są oczywiście gwiazdy, jednak motywem przewodnim jest to, że liga walczy o przyszłość sportu i jego interkontynentalność. I wychodzi jej to bardzo dobrze! A w niedzielę o 20.55 zobaczymy tego kolejną odsłonę na antenie Polsatu Sport Fight!

NFL od lat robi wszystko, by zarażać futbolem amerykańskim w każdym miejscu na świecie. I wykonuje to na różnych szczeblach. Już odbywają się spotkania m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Meksyku, za chwilę też w Brazylii i Hiszpanii. Ponadto są m.in. specjalne campy w Europie (w Wielkiej Brytanii jest nawet NFL Academy w Londynie), Azji, czy Afryce. Od dłuższego czasu, najlepsi trenerzy, czy też zawodnicy, z własnej woli, bądź są to też zadania zlecone, promują futbol amerykański wśród działań wspólnych m.in. z Bayernem Monachium (tu pojawił się Odell Beckham Jr., jedna z największych gwiazd NFL).

Obecnie, czymś takim promocyjnym, jest również Pro Bowl. Konkretnie mecz futbolu flagowego, w który grają zawodnicy NFL i jest on reklamą bezkontaktowej odmiany futbolu amerykańskiego. Tu też zdobywa się przyłożenia, są efektowe chwyty, ale zamiast obaleń, zrywa się flagi. I co ważne, ta odmiana futbolu amerykańskiego, zadebiutuje w programie igrzysk olimpijskich w Los Angeles. A w futbol flagowy gra się również w Polsce! Biało-czerwoni są już po debiucie i pierwszym zwycięstwie w historii, w mistrzostwach Europy w Irlandii, a w 2023 roku zakończył się też pierwszy sezon NFL Flag Poland, ligi dla dzieci.

Liga NFL przebija się produktem Pro Bowl do najmłodszych

Mecz gwiazd to doskonała okazja, by za stosunkowo niewielkie pieniądze, kupić bilet na trybuny, tym razem w Orlando, a tam już zobaczyć największe gwiazdy NFL, z wyjątkiem tych, które przygotowują się do Super Bowl lub są kontuzjowani. Jalen Hurts, Myles Garrett, T.J. Watt i spółka, to dla wielu zawodnicy, których można podziwiać tylko w internecie, na ekranach telewizorów, a obejrzeć z bliska... to pewnie tylko na plakatach. Tutaj idole są niemal na wyciągnięcie ręki. To podejście bardzo się zmieniło w ostatnich latach w NFL. W przeszłości, spotkania gwiazd odbywały się m.in. na Hawajach czy w miejscach, gdzie był „przesyt” futbolem. Teraz liga szuka odpowiednich rynków pod promocję, ale najważniejsza zmiana nastąpiła w zmianie formuły rozgrywania spotkania.

Zrezygnowano z przereklamowanego, „udawanego” meczu między konferencjami (czy innym, w bardzo podobnej formule), bo fani, niezależnie od sportu, nie lubią czuć się oszukiwani, że „coś jest na poważnie”. Zmieniono to na spotkanie futbolu flagowego, który jest „mniej inwazyjny” i obciążający zdrowie zawodników, a przy okazji, jest najlepszą możliwą promocją tego sportu. Dyscypliny, która rozwija się w bardzo szybkim tempie. W którą grać można od najmłodszych lat, w każdym miejscu na ziemi, bez większych kosztów i co najważniejsze, można zostać mistrzem olimpijskim w 2028 roku, co jest kuszące nawet dla największych w NFL! O czym już wspominali m.in. skrzydłowy Miami Dolphins Tyreek Hill, czy rozgrywający uczestników tegorocznego Super Bowl, Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes. I wcale dla Amerykanów to nie musi być formalność. Sport, który „wyssali z mlekiem matki” bardzo dobrze rozwija się m.in. w Meksyku, co sprawiło, że w The World Games w USA w 2022 roku, Meksykanki pokonały Amerykanki 39:6, a gwiazda złotych medalistek, Diana Flores, zameldowała się na ekranach w Stanach Zjednoczonych, w najlepszym momencie promocyjnym, podczas wieczoru Super Bowl!

W przeszłości Polak był również gwiazdą Pro Bowl NFL!

Sporo tych nawiązań międzynarodowych, a przy tym wszystkim, warto wspomnieć również o tym, że w 2012 roku, jednym z najlepiej punktujących zawodników w meczu gwiazd był Sebastian Janikowski, gwiazda Oakland Raiders. Grał on na pozycji kickera, mecz odbywał się jeszcze w starej formule (konferencja AFC kontra konferencja NFC). Zdobył 11 oczek, a jego drużyna AFC (do której należą Raiders) pokonała NFC 59:41. Spotkanie odbywało się na Aloha Stadium w Honolulu, na Hawajach, a oglądało go z trybun blisko 50 000 fanów.

Co ważne, do składów, zawodnicy zostali wybrani przez kibiców, a więc by zagrać w takim spotkaniu, trzeba było sobie odpowiednio na ten występ zapracować postawą, przez cały sezon zasadniczy, na boisku. I wtedy również był to mecz poprzedzający Super Bowl, w tamtym przypadku zwycięski dla New York Giants z New England Patriots.

Tegoroczny mecz Pro Bowl wystartuje w niedzielę o 20.55, na antenie Polsatu Sport Fight (powtórka w poniedziałek, o 16.30, na antenie Polsat Sport News). Podczas transmisji, w przerwach, przewidziane są też specjalne atrakcje dla zawodników (konkursy, jak m.in. przesuwanie łańcuchów przez ofensywnych i defensywnych liniowych czy konkurs kickerów).

