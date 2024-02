Siatkarska gwiazda wróciła do polskiej ligi. "Kocham Polskę"

- Polska to też jest mój kraj. Spędziłam tutaj siedem lat, czuję się tu bardzo dobrze - powiedziała w rozmowie z Joanną Kaczor-Bednarską dla magazynu Polsatu Sport #7Strefa Jelena Blagojević. Utytułowana serbska siatkarka po kilku miesiącach spędzonych w Chinach postanowiła wrócić do Tauron Ligi i podpisała kontrakt z Grot Budowlanymi Łódź.

Blagojević to jedna z najlepszych zagranicznych zawodniczek w historii kobiecej ekstraklasy siatkarek. Do Polski trafiła w 2016 roku - została wówczas siatkarką Chemika Police, z którym zdobyła potem mistrzostwo. Następnie trafiła do Rzeszowa - w tamtejszym Developresie (obecnie PGE Rysice) występowała przez sześć sezonów i w tym czasie czterokrotnie była wicemistrzynią Polski, a raz zdobyła brązowy medal.

W ciągu wielu sezonów spędzonych w Tauron Lidze wielokrotna reprezentantka Serbii zwracała na siebie uwagę nie tylko bardzo dobrą grą, ale też świetnym opanowaniem języka polskiego.

Po sezonie 2022/2023 przeniosła się do chińskiego Shenzhen Zhongsai. Szybko jednak wróciła do Polski. Po zakończeniu rozgrywek w Chinach, które jej drużyna zakończyła na ósmym miejscu, związała się kontraktem z aktualnym brązowym medalistą Tauron Ligi, Grot Budowlanymi Łódź. W nowych barwach zadebiutowała w środę w meczu 1/4 finału Pucharu CEV z francuskim Beziers VB.

W rozmowie z Joanną Kaczor-Bednarską dla magazynu #7Strefa Blagojević tak mówiła o swoim powrocie: - Polska to też jest mój kraj. Spędziłam tutaj siedem lat, czuję się tu bardzo dobrze. Nie wiedziałam, co będzie w styczniu, ale gdy pojawiła się okazja, żeby podpisać gdzieś kontrakt, Polska była moim priorytetem.

- Bardzo się cieszę, że wróciłam. Kocham Polskę - podkreśliła.

Dlaczego wybrała akurat drużynę z Łodzi? Dwukrotna mistrzyni Europy wyjaśniła, że oferta Grot Budowlanych była najciekawsza, a Łódź to miasto, w którym czuje się bardzo dobrze.

- Chciałabym szybko zintegrować się z dziewczynami, złapać ich rytm - dodała. - Wiem, że grania jest dużo, że luty będzie intensywny. Zawsze jednak mówiłam i teraz też powtarzam, że zawsze trzeba walczyć o najwyższe cele i tak będzie też tutaj. Chcę być zdrowa, robić to co lubię, czyli grać w siatkówkę, uczyć się i rozwijać.

Blagojević zaznaczyła, że na razie skupia się na tu i teraz, natomiast za kilka miesięcy będzie myśleć o igrzyskach olimpijskich w Paryżu, w których kobieca reprezentacja Serbii celuje w złoty medal. 35-letnia przyjmująca poza tym, że wciąż jest aktywną zawodniczką, pełni też rolę asystentki selekcjonera serbskiej kadry Giovanniego Guidettiego. W tej roli wywalczyła srebro mistrzostw Europy 2023.

- Bardzo bym się cieszyła, gdyby nasza kadra zdobyła ten medal. Tego nam brakuje - powiedziała utytułowana siatkarka, która jeden olimpijski medal już ma - na igrzyskach w Tokio Serbki stanęły na najniższym stopniu podium.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport