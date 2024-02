Szokująca decyzja Sabalenki. Wielka szansa dla Świątek

Aryna Sabalenka dzięki triumfowi w tegorocznej edycji Australian Open zmniejszyła swoją stratę w rankingu WTA do liderki, Igi Świątek. Obie zawodniczki po występie w australijskim turnieju miały udać się do Kataru na kolejny turniej WTA. Do spotkania Polki z Białorusinką jednak nie dojdzie.