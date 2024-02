Drugi sobotni mecz 18. kolejki najlepszej polskiej ligi siatkarek zapowiada się emocjonująco. Na parkiet wyjdą dwie drużyny z czołowych miejsc tabeli TAURON Ligi. Zawodniczki Grot Budowlani Łódź znajdują się na czwartym miejscu i mają na swoim koncie 35 punktów. Do trzeciej ekipy BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała tracą pięć "oczek". Ekipa z Rzeszowa natomiast jest wiceliderem rozgrywek. Do tej pory zgromadziła 42 punkty, o cztery mniej niż lider z Polic. Jednocześnie rzeszowianki muszą "uciekać" przed goniącymi je zawodniczkami z Bielska-Białej, które mają na swoim koncie 40 punktów.

Grot Budowalni Łódź w meczu poprzedniej kolejki zmierzył się na wyjeździe z ekipą Metalkas Pałac Bydgoszcz. Gospodynie grały bardzo wyrównane zawody i nie poddały się faworyzowanym przeciwniczkom. Najmniej zacięty był pierwszy set meczu, w którym bydgoszczanki miały już przewagę 16:14, ale po chwili ją utraciły i już nie odzyskały, kończąc seta 19:25. Druga odsłona rozpoczęła się od prowadzenia ekipy z Łodzi. Wynik szybko się wyrównał (11:11) i cały czas oscylował wokół remisu aż do stanu 22:22. Wtedy Grot Budowalni zdobył dwa punkty z rzędu i mimo zepsucia zagrywki w samej końcówce, wygrał seta 25:23. Trzecia odsłona wyglądała podobnie do poprzedniej. Znów oglądaliśmy wyrównaną walkę obu ekip i znów to faworyzowane łodzianki rozegrały końcówkę seta od stanu 21:22 po swojej myśli. Świetnie spotkanie zakończyła Ewelina Wilińska, która posłała dwa asy kończące ten mecz (21:25).

PGE Rysice Rzeszów w 17. kolejce TAURON Ligi podjęły UNI Opole. W pierwszym secie rzeszowianki już od stanu 3:3 zaczęły budować przewagę, którą z piłki na piłkę powiększały, aby na sam koniec partii wyniosła siedem "oczek" (25:18). W drugim secie "Rysice" nie mogły przeciwstawić się opolankom aż do remisu 17:17. Dopiero wtedy wyszły na dwupunktowe prowadzenie, ale nie mogły być pewne zwycięstwa, bo UNI postraszyło w końcówce, zdobywając dwa punkty z rzędu i doprowadzając do stanu 24:22. Rzeszowiankom udało się zakończyć seta na swoją korzyść (25:23). Trzeci set miał identyczny przebieg co drugi. Od początku do stanu 17:17 prowadzenie utrzymywała ekipa z Opola, następnie na trzypunktowe prowadzenie wyszły rzeszowianki i choć UNI próbowało, to nie odrobiło straty i przegrało trzeciego seta (21:25).

Grot Budowalni Łódź zmierzył się pod koniec stycznia z PGE Rysice Rzeszów w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. W tym spotkaniu lepsze okazały się "Rysice", które wygrały 3:1 (25:22, 25:18, 24:26, 25:20).

Jak tym razem zakończy się rywalizacja łodzianek z rzeszowiankami? Czy "Rysice" znów odniosą łatwe zwycięstwo? A może ekipa Budowlanych zrewanżuje się za przegrane spotkanie Pucharu Polski?

Kiedy mecz Budowlani - Rysice? O której godzinie? Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Grot Budowalni Łódź - PGE Rysice Rzeszów w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

Karolina Zielonka, Polsat Sport