Nadeszła pora na kolejną galę UFC. W walce wieczoru dojdzie do ważnego starcia dla układu sił w rankingu kategorii średniej - Roman Dolidze skrzyżuje rękawice z Nassourdinem Imavovem. Kiedy UFC? O której godzinie UFC? Transmisja gali UFC Vegas 85: Dolidze - Imavov w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Gruzin to aktualnie ósmy zawodnik rankingu kategorii średniej. W starciu z Imavovem "The Caucasian" spróbuje wrócić na zwycięskie tory po ostatniej porażce. Na UFC 286 musiał uznać wyższość Marvina Vettoriego, z którym przegrał jednogłośną decyzją sędziów. Warto jednak wspomnieć, że walki 35-latka rzadko dobiegają końca wraz z gongiem wieńczącym ostatnią rundę. Aż 10 z 14 zakończyło się przed czasem.

Na UFC Vegas 85 Dolidze (12-2, 7 KO, 3 Sub) stanie przed trudnym wyzwaniem. Imavov (12-4, 4 KO, 3 Sub) po raz ostatni walczył w czerwcu zeszłego roku. Wówczas jego pojedynek z Chrisem Curtisem zakończył się rezultatem No Contest. Wszystko przez pechowe zderzenie głowami, do którego doszło w drugiej rundzie. Później Francuz rosyjskiego pochodzenia miał walczyć Ikramem Aliskerovem na UFC 294, lecz ze starcia wykluczył go uraz.

Obaj zawodnicy bardzo chcą wrócić na ścieżkę wygranych. Zwycięzca ponownie przybliży się do rywalizacji z czołówką kategorii średniej. Natomiast przegrany znacząco się od tego oddali.

W karcie walk zbliżającej się gali znalazło się kilka innych ciekawie zapowiadających się pojedynków. Szczególnie interesująca dla fanów MMA powinna być potyczka w kategorii lekkiej pomiędzy Renato Moicano (17-5-1, 10 Sub) a Drew Doberem (27-12-1NC, 14 KO, 6 Sub). Polscy kibice powinni zwrócić uwagę na starcie Aliskhaba Khizrieva (12-0, 5 KO, 4 Sub) z Makhmudem Muradovem (28-8, 17 KO, 3 Sub). Drugi z zawodników przygotowuje się do swoich walk w poznańskim Ankos MMA.

UFC: Dolidze - Imavov. Kiedy? O której godzinie?

Transmisja karty głównej gali UFC: Dolidze - Imavov w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 01:00.

Karta główna (01:00, Polsat Sport, Polsat Box Go):

185 lb: Roman Dolidze (12-2) - Nassourdine Imavov (12-4)

155 lb: Renato Moicano (17-5-1) - Drew Dober (27-12)

170 lb: Randy Brown (17-5) - Muslim Salikhov (19-4)

125 lb: Viviane Araujo (12-5) - Natalia Silva (16-5-1)

185 lb: Aliaskhab Khizriev (14-0) - Makhmud Muradov (26-8)

170 lb: Gilbert Urbina (7-2) - Charles Radtke (8-3)

Karta wstępna (22:00):



115 lb: Molly McCann (13-6) - Diana Belbita (15-8)

125 lb: Charles Johnson (13-6) - Azat Maksum (17-0)

170 lb: Themba Gorimbo (11-4) - Pete Rodriguez (5-1)

145 lb: Blake Bilder (8-1-1) - Jeong Yeong Lee (10-1)

125 lb: Julija Stoliarenko (11-7-1) - Luana Carolina (9-4)

155 lb: Marquel Mederos (8-1) - Landon Quinones (7-2-1)

265 lb: Thomas Petersen (8-1) - Jamal Pogues (10-4)