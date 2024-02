Jelena Ostapenko to dwunasta rakieta świata. W tegorocznym Australian Open dotarła do 1/16 finału. Tam pokonała ją Victoria Azarenka 6:1, 7:5. W ćwierćfinale turnieju w Linz Łotyszka nie miała żadnych problemów, by pokonać Jodie Burrage. W pierwszym secie Brytyjce udało się wygrać tylko pierwszego seta. Kolejne przegrała - Ostapenko była nie do zatrzymania (6:1). W drugiej odsłonie znów od zwycięskiego gema rywalizację rozpoczęła Burrage, potem pięć partii z rzędu wygrała Łotyszka. Rywalizacja zakończyła się rezultatem 6:2.

Anastazja Pawluczenkowa w Australian Open odpadła już w drugiej rundzie. Lepsza od niej okazała się reprezentantka Hiszpanii - Paula Badosa 6:2, 6:3. W austriackim turnieju Rosjanka nie straciła jeszcze ani jednego seta. W ćwierćfinałowym spotkaniu pewnie pokonała Elise Mertens 6:3, 6:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Ostapenko - Pawluczenkowa na Polsatsport.pl. Początek o 14:30.

Karolina Zielonka, Polsat Sport